Srinagar News: बारामुला पुलिस ने बिजहामा में 25 किलो पॉलीथीन जब्त की

विज्ञापन

बारामुला। पुलिस ने शनिवार को संबंधित ब्लॉक विकास कार्यालय के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन बिजहामा के क्षेत्र में विशेष एंटी सिंगल-यूज प्लास्टिक अभियान चलाया। यह अभियान एसएचओ पुलिस स्टेशन बिजहामा और संबंधित बीडीओ द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया। इसका उद्देश्य प्रतिबंधित सिंगल-यूज प्लास्टिक के उपयोग, बिक्री और भंडारण को रोकना और जमीनी स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित करना था। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से लगभग 25 किलो पॉलीथीन और सिंगल-यूज प्लास्टिक जब्त किया गया। अभियान के दौरान दुकानदारों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और स्थानीय लोगों को सिंगल-यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध और पर्यावरण, स्वच्छता और जन स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया।