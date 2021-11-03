Srinagar News: किरेन रिजिजू ने ड्रुक पद्म कार्पो स्कूल पहुंचे
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:58 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:58 AM IST
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लेह। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लेह स्थित ड्रुक पद्म कार्पो स्कूल के रजत जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। समारोह में स्कूल के 25 वर्षों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण और युवा प्रतिभाओं को निखारने के योगदान को रेखांकित किया गया।
समारोह में हेमिस मठ के मठाधीश ड्रुकपा थुक्से रिनपोछे, कई रिनपोछे, भिक्षु एवं भिक्षुणियां, लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा, लद्दाख के पुलिस महानिदेशक आनंद जैन, लद्दाख बौद्ध संघ के अध्यक्ष छेरिंग दोरजे लाक्रुक, पूर्व सांसद थुपस्तान छेवांग, लद्दाख के राजा जिग्मेत नामग्याल वांगचुक सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
पूर्व सांसद जामयांग त्सेरिंग नामग्याल, लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद, लेह के पूर्व अध्यक्ष ताशी ग्यालसन, भारतीय जनता पार्टी लद्दाख के अध्यक्ष ताशी ग्यालसन खाचू, यूटी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस अधिकारी और अन्य अतिथियों ने भी समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर लद्दाख में शिक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में स्कूल के 25 वर्षों के योगदान को रेखांकित किया गया।
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समारोह में हेमिस मठ के मठाधीश ड्रुकपा थुक्से रिनपोछे, कई रिनपोछे, भिक्षु एवं भिक्षुणियां, लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा, लद्दाख के पुलिस महानिदेशक आनंद जैन, लद्दाख बौद्ध संघ के अध्यक्ष छेरिंग दोरजे लाक्रुक, पूर्व सांसद थुपस्तान छेवांग, लद्दाख के राजा जिग्मेत नामग्याल वांगचुक सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
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पूर्व सांसद जामयांग त्सेरिंग नामग्याल, लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद, लेह के पूर्व अध्यक्ष ताशी ग्यालसन, भारतीय जनता पार्टी लद्दाख के अध्यक्ष ताशी ग्यालसन खाचू, यूटी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस अधिकारी और अन्य अतिथियों ने भी समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर लद्दाख में शिक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में स्कूल के 25 वर्षों के योगदान को रेखांकित किया गया।
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