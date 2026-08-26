Srinagar News: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आध्यात्मिकता और शिक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 9 से
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:29 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:29 PM IST
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लेह। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आध्यात्मिकता और शिक्षा पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 9 से 11 सितंबर तक महाबोधि अट्टा दीपो भव स्कूल लेह में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में दुनियाभर से शिक्षाविद, तकनीकी विशेषज्ञ, आध्यात्मिक गुरु, शोधकर्ता और नवोन्मेषक शामिल होंगे।
स्कूल के 35वें वार्षिक दिवस समारोह के साथ आयोजित होने वाले इस तीन दिवसीय सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मानवीय मूल्यों, आध्यात्मिकता और शिक्षा के बीच विकसित हो रहे संबंधों पर चर्चा की जाएगी। “कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानवीय विवेक का विकास” विषय पर आधारित यह सम्मेलन इस बात पर केंद्रित होगा कि उभरती प्रौद्योगिकियों को करुणा, नैतिकता, ज्ञान और मानवता की गहरी समझ के साथ किस प्रकार दिशा दी जा सकती है।
सम्मेलन में वक्ता और प्रतिभागी शिक्षा के क्षेत्र में एआई द्वारा प्रस्तुत अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही इस बात पर भी विचार किया जाएगा कि तकनीक और मानवीय विवेक मिलकर अधिक करुणामय, जिम्मेदार और प्रबुद्ध भविष्य के निर्माण में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं।
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स्कूल के 35वें वार्षिक दिवस समारोह के साथ आयोजित होने वाले इस तीन दिवसीय सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मानवीय मूल्यों, आध्यात्मिकता और शिक्षा के बीच विकसित हो रहे संबंधों पर चर्चा की जाएगी। “कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानवीय विवेक का विकास” विषय पर आधारित यह सम्मेलन इस बात पर केंद्रित होगा कि उभरती प्रौद्योगिकियों को करुणा, नैतिकता, ज्ञान और मानवता की गहरी समझ के साथ किस प्रकार दिशा दी जा सकती है।
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सम्मेलन में वक्ता और प्रतिभागी शिक्षा के क्षेत्र में एआई द्वारा प्रस्तुत अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही इस बात पर भी विचार किया जाएगा कि तकनीक और मानवीय विवेक मिलकर अधिक करुणामय, जिम्मेदार और प्रबुद्ध भविष्य के निर्माण में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं।
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