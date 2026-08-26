फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Srinagar News ›   jammu kashmir news

Srinagar News: दिन में तेज धूप से बढ़ा अधिकतम तापमान

Wed, 26 Aug 2026 11:54 PM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:54 PM IST
विज्ञापन
jammu kashmir news
श्रीनगर। घाटी में बुधवार को सुबह से ही निकली तेज धूप ने अधिकतम तापमान बढ़ा दिया। श्रीनगर में अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 3.4 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 0.9 डिग्री अधिक है। काजीगुंड में अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 4.4 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 0.2 डिग्री कम है।
विज्ञापन

पहलगाम में अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 2.1 डिग्री अधिक है। वहीं, न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक है। गुलमर्ग में अधिकतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 3.1 डिग्री अधिक है। वहीं, न्यूनतम तापमान 11.1 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 0.1 डिग्री कम है।
विज्ञापन

मौसम विभाग के अनुसार 27-28 अगस्त को आमतौर पर गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। सुबह और दोपहर के समय छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश, गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। 29-31 अगस्त को आमतौर पर गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। 1-3 सितंबर को आमतौर पर गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा, सुबह और दोपहर के समय छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश, गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed