Srinagar News: चंबगुंड पुल के पास नवनिर्मित सूमो स्टैंड जनता को समर्पित

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महत्वपूर्ण परिवहन सुविधा आधिकारिक तौर पर स्थानीय लोगों, यात्रियों और क्षेत्र के परिवहन ऑपरेटरों की सुविधा के लिए चालू और कार्यात्मक हो गई है। यह स्टैंड गुड्डर, लैसू, मालवानी, बनीमुल्ला और आसपास के क्षेत्रों सहित विभिन्न मार्गों पर चलने वाले यात्री वाहनों के व्यवस्थित चढ़ने-उतरने और पार्किंग की सुविधा प्रदान करेगा। सूमो स्टैंड के चालू होने से वाहनों की आवाजाही को सुव्यवस्थित करने, पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास सड़क किनारे की भीड़ को कम करने और क्षेत्र में यात्रियों और परिवहन ऑपरेटरों के लिए एक निर्दिष्ट सुविधा प्रदान करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

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कुलगाम। कुलगाम में चंबगुंड पुल के पास नवनिर्मित सूमो स्टैंड को शनिवार को लोगों को समर्पित किया गया। इस दौरान डीसी शहजाद आलम, तहसीलदार और सीईओ एमसी के साथ-साथ अधिकारियों और स्थानीय ट्रांसपोर्टर मौजूद रहे।