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Srinagar News: यातायात प्रणाली की निगरानी के लिए यातायात कर्मियों की तैनाती बढ़ाने के निर्देश

Sun, 20 Sep 2026 12:39 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:39 AM IST
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jammu kashmir news
श्रीनगर। मंडलायुक्त कश्मीर अंशुल गर्ग ने शनिवार को श्रीनगर शहर में यातायात भीड़ को कम करने के उद्देश्य से विभिन्न परियोजनाओं और हस्तक्षेपों की प्रगति की समीक्षा की। बहु-विषयक समिति व क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में उन्होंने आयुक्त एसएससीएल को यातायात प्रणाली की निगरानी के लिए यातायात कर्मियों की तैनाती बढ़ाने के लिए नियंत्रण कक्ष को ट्रैफिक पुलिस को सौंपने का भी निर्देश दिया। बैठक में डीसी श्रीनगर, आयुक्त श्रीनगर नगर निगम, एसएसपी ट्रैफिक, आरटीओ कश्मीर, चीफ इंजीनियर केपीडीसीएल और आरएंडबी के अस्सिटेंट इंजीनियरों के अलावा अन्य संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया।
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बैठक के दौरान नाटीपोरा से छानापोरा रोड के विकास, नाटीपोरा क्रॉसिंग पर टी-जंक्शन के विकास पर चर्चा की गई। साथ ही शालटेंग से परिमपोरा तक फ्लाईओवर के निर्माण, पीडियाट्रिक अस्पताल, बेमिना में फुटब्रिज के निर्माण, नौगाम में अंडरपास के निर्माण, नूरबाग में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के विकास, बरजुल्ला से सनत नगर तक दूधगंगा नदी के किनारे सड़क के विकास सहित प्रमुख सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति के बारे में विस्तृत समीक्षा की गई।
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मंडलायुक्त ने श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड परियोजनाओं की स्थिति की भी समीक्षा की, जिसमें आईटीएमएस कैमरों की स्थापना के लिए 10 अतिरिक्त जंक्शनों की पहचान, जेब्रा क्रॉसिंग और स्टॉप लाइनों की पेंटिंग, आईटी-आधारित पार्किंग प्रणाली का कार्यान्वयन और जूनीमार और बटमालू में ई-बस चार्जिंग स्टेशनों की स्थिति शामिल है। उन्होंने पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों पर आरएंडबी, एसएससीएल, आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई कार्रवाई रिपोर्ट की भी समीक्षा की। मंडलायुक्त ने संबंधित विभागों को ठोस प्रगति हासिल करने के लिए नई समय-सीमा तय की।
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उन्होंने एसएससीएल और एसएसपी ट्रैफिक को 10 दिनों के भीतर चिन्हित जंक्शनों पर स्टॉप-लाइन हस्तक्षेप लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने आयुक्त एसएससीएल को यातायात प्रणाली की निगरानी के लिए यातायात कर्मियों की तैनाती बढ़ाने के लिए नियंत्रण कक्ष को ट्रैफिक पुलिस को सौंपने का भी निर्देश दिया। डिवकॉम ने निर्देश दिया कि बटमालू स्थित ई-बस चार्जिंग स्टेशन को दस दिनों के भीतर चालू किया जाएगा। उन्होंने एसएससीएल को 31 अक्टूबर 2026 तक मॉड्यूल-ए के तहत 72 बस स्टॉप को पूरा करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने एसई आरएंडबी और एसई आईएंडएफसी को लसजान बंड रोड के विकास के लिए संयुक्त निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया।
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