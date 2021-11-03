Srinagar News: बिहार के गवर्नर सैयद अता हसनैन ने श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की

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मुलाकात के दौरान दोनों ने आपसी हित के कई मुद्दों पर बातचीत की। इस मौके पर जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला और बिहार की फर्स्ट लेडी भी मौजूद थीं।

श्रीनगर। बिहार के गवर्नर, लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) सैयद अता हसनैन ने आज श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से उनके आवास पर मुलाकात की।