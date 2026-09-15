Srinagar News: सर्द हवा ने कम की तेज धूप की तपिश, गिरा पारा

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श्रीनगर। घाटी में सोमवार को मौसम का मिजाज बदला-बदला रहा। सुबह से तेज धूप निकली, लेकिन पहाड़ों से आती ठंडी हवा ने उसकी तपिश महसूस नहीं होने दी। रात का पारा तो कम हुआ ही है, दिन के तापमान में भी तीन डिग्री की कमी आई है। मौसम विभाग के अनुसार 15 से 18 सितंबर तक कुछ जगहों पर थोड़ी देर के लिए बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।सोमवार को श्रीनगर में अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 2.6 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य है। काजीगुंड में अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 4.1 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 0.3 डिग्री कम है।पहलगाम में अधिकतम तापमान 25.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक है। वहीं, न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 0.3 डिग्री अधिक है। गुलमर्ग में अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 3.2 डिग्री अधिक है। वहीं, न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 0.3 डिग्री कम है।