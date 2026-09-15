Srinagar News: एसएचओ को गाड़ी से कुचलने के आरोप में सिपाही हिरासत में

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अधिकारियों के अनुसार, आरोपी कोकरनाग के बिंदू निवासी सलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल खुर्शीद अहमद वानी है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर वारदात में इस्तेमाल कार को भी मौके पर ही जब्त कर लिया है। हादसे के फौरन बाद घायल एसएचओ माजिद अहमद खान को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी उप-जिला अस्पताल (एसडीएच) बिजबिहाड़ा पहुंचाया गया। वहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें तुरंत श्रीनगर के बोन एंड जॉइंट अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सिपाही ने अपने ही अधिकारी को टक्कर क्यों मारी, इसका पता लगाने के लिए मामले की गहन जांच जारी है। संवाद

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अनंतनाग। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पुलिस विभाग के सिपाही को अपने ही थाना प्रभारी (एसएचओ) को गाड़ी से टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। घटना रविवार देर रात बिजबिहाड़ा पुलिस थाने के बाहर उस समय घटी, जब एसएचओ माजिद अहमद खान अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें कुचल दिया, जिससे वे बुरी तरह जख्मी हो गए।