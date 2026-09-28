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Srinagar News: शहर में सजेगा गतका का महाकुंभ, 800 से अधिक धुरंधर दिखाएंगे जौहर

Mon, 28 Sep 2026 02:33 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:33 AM IST
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jammu and kashmir news
- शेर-ए-कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कल से होगी 10वीं सीनियर नेशनल गतका चैंपियनशिप
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अजीम यूसुफ
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर देश के पारंपरिक मार्शल आर्ट के ऐतिहासिक पलों की साक्षी बनने जा रही है। जम्मू-कश्मीर गतका एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित होने जा रही 10वीं सीनियर नेशनल पुरुष एवं महिला गतका चैंपियनशिप के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 29 सितंबर से एक अक्तूबर तक प्रतिष्ठित शेर-ए-कश्मीर इंडोर स्टेडियम में आयोजित होने वाली इस तीन दिवसीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के 800 से अधिक खिलाड़ी, कोच, रेफरी और तकनीकी अधिकारी जुटेंगे।
इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप के दौरान सीनियर पुरुष और महिला दोनों वर्गों में विभिन्न प्रतिस्पर्धी श्रेणियों के तहत कड़े मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। इनमें मुख्य रूप से फारी-सोती व्यक्तिगत व टीम स्पर्धा होगी। इसमें खिलाड़ी कृत्रिम तलवार (सोती) और ढाल (फारी) का इस्तेमाल करते हुए अपनी तकनीक, फुर्ती और डिफेंसिव व अटैकिंग स्किल्स का प्रदर्शन करेंगे। पारंपरिक गतका शैलियों, चक्र, कटार, त्रिशूल और दोहरी तलवारबाजी जैसे जटिल कौशल पर आधारित प्रतियोगिता होगी। व्यक्तिगत मुकाबले के साथ-साथ राज्यों की टीमों के बीच तालमेल और तकनीकी महारत को परखने वाले राउंड-रॉबिन व नॉकआउट मुकाबले भी आयोजित किए जाएंगे।
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चैंपियनशिप को लेकर गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव बलजिंदर सिंह तूर ने इसे पूरे गतका समुदाय के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा, 10वीं सीनियर नेशनल चैंपियनशिप देश के 24 राज्यों के प्रतिभाशाली एथलीटों को एक साझा राष्ट्रीय मंच पर लाती है। श्रीनगर में इस स्तर की चैंपियनशिप की मेजबानी होना हमारे लिए गर्व का क्षण है, जो यह स्पष्ट करता है कि गतका अब पूरे देश में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है।
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परंपरा को आगे ले जाने का बेहतरीन माध्यम
प्रतियोगिता के लिए श्रीनगर पहुंच रहे विभिन्न राज्यों के प्रतिभागियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। पंजाब से पहुंचे एक वरिष्ठ खिलाड़ी ने अपनी उत्सुकता साझा करते हुए कहा, कश्मीर की खूबसूरत वादियों और शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम के शानदार माहौल में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना हर खिलाड़ी के लिए गर्व की बात है।
वहीं, महिला वर्ग में भाग ले रहीं एक राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी ने कहा, गतका सिर्फ आत्मरक्षा का माध्यम नहीं, बल्कि हमारे अनुशासन और मानसिक मजबूती की परीक्षा है। श्रीनगर में राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन यह साबित करता है कि घाटी अब बड़े खेल आयोजनों का बड़ा केंद्र बन चुकी है। यहां आकर खेल और संस्कृति दोनों का बेहतरीन संगम देखने को मिल रहा है।



रेफरी सेमिनार से मजबूत हुए तकनीकी मानक : अयूब
जम्मू-कश्मीर गतका एसोसिएशन के अध्यक्ष अदनान अयूब ने कहा कि प्रतियोगिता को अंतरराष्ट्रीय खेल मानकों के अनुरूप संचालित करने के लिए हाल ही में श्रीनगर में एक विशेष नेशनल रेफरी सेमिनार आयोजित किया गया था। इसमें 100 से अधिक आधिकारिक रेफरियों ने भाग लिया। इससे निष्पक्ष निर्णय और तकनीकी नियमों के पालन में मदद मिलेगी। अदनान अयूब ने उम्मीद जताई कि यह चैंपियनशिप जम्मू-कश्मीर में खेल संस्कृति को नई ऊंचाई देगी और स्थानीय युवाओं को पारंपरिक भारतीय युद्ध कलाओं और आत्मरक्षा की ओर आकर्षित करेगी।
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