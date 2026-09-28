Srinagar News: टिप्पर की टक्कर में स्कूटी सवार की मौत

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श्रीनगर। शालीना इलाके में रविवार को ईंट-भट्ठे के पास टिप्पर की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि शालीना में ईंट-भट्ठे के पास टिप्पर की चपेट में आने से प्रवासी मजदूर की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान अरबाज खान के रूप में हुई। वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। वह स्टील वेल्डर था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना का जांच जारी है। संवाद