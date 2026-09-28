Srinagar News: कुपवाड़ा फायर स्टेशन से गिरने के बाद फायरमैन की मौत

कुपवाड़ा। जिले के सोगम में स्थित फायर स्टेशन में ऊंचाई से गिरने कारण फायर एंड इमरजेंसी सर्विस विभाग के एक फायरमैन की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।एक अधिकारी ने बताया कि सोगम में स्टेशन बिल्डिंग की तीसरी मंज़िल पर काम करते समय गलती से गिरने से फायरमैन घायल हो गया था। फायरमैन को अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। उसकी पहचान बांदीपोरा के रहने वाले मोहम्मद अमीन खान के तौर पर हुई है।