Srinagar News: कुपवाड़ा फायर स्टेशन से गिरने के बाद फायरमैन की मौत
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:36 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:36 AM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
कुपवाड़ा। जिले के सोगम में स्थित फायर स्टेशन में ऊंचाई से गिरने कारण फायर एंड इमरजेंसी सर्विस विभाग के एक फायरमैन की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
एक अधिकारी ने बताया कि सोगम में स्टेशन बिल्डिंग की तीसरी मंज़िल पर काम करते समय गलती से गिरने से फायरमैन घायल हो गया था। फायरमैन को अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। उसकी पहचान बांदीपोरा के रहने वाले मोहम्मद अमीन खान के तौर पर हुई है।
विज्ञापन
कुपवाड़ा। जिले के सोगम में स्थित फायर स्टेशन में ऊंचाई से गिरने कारण फायर एंड इमरजेंसी सर्विस विभाग के एक फायरमैन की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
एक अधिकारी ने बताया कि सोगम में स्टेशन बिल्डिंग की तीसरी मंज़िल पर काम करते समय गलती से गिरने से फायरमैन घायल हो गया था। फायरमैन को अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। उसकी पहचान बांदीपोरा के रहने वाले मोहम्मद अमीन खान के तौर पर हुई है।
विज्ञापन