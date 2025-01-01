Srinagar News: उपराज्यपाल ने रायबरेली में शिव महापुराण कथा में भाग लिया

श्रीनगर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को रायबरेली में पंडित प्रदीप मिश्रा की उपस्थिति में शिव महापुराण कथा में भाग लिया। उन्होंने कहा कि भगवान शिव की दिव्य शिक्षाएं सत्य की खोज करने वालों के लिए एक पवित्र तीर्थयात्रा के समान हैं।उपराज्यपाल ने उत्तर प्रदेश के मंत्री मनोज कुमार पांडे का इस आध्यात्मिक आयोजन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया, जिसने लोगों में नई ऊर्जा का संचार किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह आग से सोना शुद्ध होता है, उसी तरह पवित्र संगति हमारी आत्मा की आध्यात्मिक ऊर्जा को फिर से जागृत और शुद्ध करती है। उपराज्यपाल ने याद दिलाया कि सनातन धर्म ने हमेशा एकता और सद्भाव पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत इस विचारधारा को वैश्विक स्तर पर साकार कर रहा है। दिल्ली में हाल ही में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जिक्र करते हुए, उपराज्यपाल ने कहा कि प्राचीन मंत्र वसुधैव कुटुंबकम को अब दुनिया भर के देश शांति और सामूहिक कल्याण के आधार के रूप में अपना रहे हैं।उपराज्यपाल ने समाज से विभाजनकारी ताकतों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया और इस बात पर जोर दिया कि एकता ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने सभा को याद दिलाया कि सनातन संस्कृति विविधता, सद्भाव और मानव कल्याण को बढ़ावा देती है। उन्होंने संतों और समाज के प्रबुद्ध सदस्यों से देश को सर्वांगीण विकास की ओर ले जाने में मार्गदर्शन करने का आह्वान किया। उपराज्यपाल ने विश्वास जताया कि एकता की भावना एक बार फिर भारत को विकसित राष्ट्र बनाएगी।