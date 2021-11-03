जनता से किए वादे पूरे करने में विफल रही सरकार : पीडीपी
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:54 AM IST
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अनंतनाग। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रही है। पार्टी नेताओं ने कहा कि जनता विभिन्न समस्याओं को लेकर परेशान हैं।
पीडीपी प्रवक्ता डॉ. महबूब बेग ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनावों के दौरान जनता के साथ कई वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन वादों को पूरा नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से जनता के लिए कोई ठोस काम दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि सरकार ने कुछ किया है तो अपने विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी की है। इस मौके पर पीडीपी नेता और पूर्व विधायक पीर मंसूर ने भी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पीडीपी जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रही है। उन्होंने दावा किया कि जनता की समस्याओं और आवाज को सामने रखने के लिए पीडीपी लगातार काम कर रही है। संवाद
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पीडीपी प्रवक्ता डॉ. महबूब बेग ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनावों के दौरान जनता के साथ कई वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन वादों को पूरा नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से जनता के लिए कोई ठोस काम दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि सरकार ने कुछ किया है तो अपने विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी की है। इस मौके पर पीडीपी नेता और पूर्व विधायक पीर मंसूर ने भी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पीडीपी जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रही है। उन्होंने दावा किया कि जनता की समस्याओं और आवाज को सामने रखने के लिए पीडीपी लगातार काम कर रही है। संवाद
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