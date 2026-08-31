मौसम: गर्मी से नहीं मिली राहत, सामान्य से 5 डिग्री तक अधिक चल रहा पारा, घाटी में आज हो सकती है हल्की बारिश
अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर Published by: Vijay Singh Pundir Updated Mon, 31 Aug 2026 12:10 AM IST
सार
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 31 अगस्त को आम तौर पर गर्मी और उमस रहेगी। सुबह-सुबह और दोपहर के समय कुछ जगहों पर थोड़ी देर के लिए बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।
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विस्तार
घाटी में रविवार को सुबह से ही निकली तेज धूप ने अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक अधिक रहा। मौसम विभाग के अनुसार गर्मी से फिलहाल राहत की उम्मीद भी नहीं है। सोमवार को सूबे के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है।
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मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 31 अगस्त को आम तौर पर गर्मी और उमस रहेगी। सुबह-सुबह और दोपहर के समय कुछ जगहों पर थोड़ी देर के लिए बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। 1 सितंबर को आम तौर पर गर्मी और उमस रहेगी। कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। सुबह और दोपहर के समय कुछ जगहों पर खासकर जम्मू डिवीजन के कुछ जिलों में थोड़ी देर के लिए तेज बारिश हो सकती है। 2-10 सितंबर को मौसम आम तौर पर सूखा रहेगा; सुबह-सुबह और दोपहर के समय कुछ जगहों पर थोड़ी देर के लिए बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।
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रविवार को श्रीनगर में अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 4.5 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 4.7 डिग्री अधिक है। काजीगुंड में अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 3.5 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 4.0 डिग्री अधिक है।
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पहलगाम में अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 2.9 डिग्री अधिक है। वहीं, न्यूनतम तापमान 15.3 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 3.9 डिग्री अधिक है। गुलमर्ग में अधिकतम तापमान 23.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 3.1 डिग्री अधिक है। वहीं, न्यूनतम तापमान 14.0 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 3.5 डिग्री अधिक है।