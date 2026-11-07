सरहद के गांव में बदली तस्वीर: जहां गूंजती थी गोलियों की आवाज, वहां अब बेटियों के हाथों में संवर रहा हुनर

घर की जिम्मेदारियों के बीच हुनर से संवारेंगी भविष्य

चुरुंडा की सकीना बानो के लिए यह केंद्र जिंदगी में आए बदलाव की नई शुरुआत है। वह बताती हैं कि पहले गांव में लड़कियों के पास हुनर सीखने और कुछ नया करने के साधन नहीं थे। घर पर ही समय बीतता था, लेकिन सिलाई केंद्र खुलने के बाद उन्हें कुछ सीखने और अपने लिए काम करने का अवसर मिला है। अब उन्हें भरोसा है कि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद घर से ही सिलाई का काम शुरू कर सकेंगी।



प्रशिक्षण ले रहीं उल्फत कहती हैं कि एलओसी के पास बसे गांव की लड़कियों के लिए पढ़ाई या रोजगार के सिलसिले में बाहर जाना आसान नहीं है। ऐसे में गांव में ही प्रशिक्षण की सुविधा मिलना बड़ी बात है। उन्हें उम्मीद है कि सिलाई-कढ़ाई में दक्ष होने के बाद वे खुद कमाई कर सकेंगी।



सीमा सुरक्षा के साथ सामाजिक विकास पर भी जोर

भारतीय सेना सीमाओं की सुरक्षा के साथ सीमावर्ती आबादी के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी पहल करती रही है। ऑपरेशन सद्भावना के तहत शिक्षा, कौशल विकास और सामुदायिक कल्याण से जुड़ी गतिविधियां इसी प्रयास का हिस्सा हैं। चुरुंडा में सिलाई केंद्र की शुरुआत भी इसी सोच को आगे बढ़ा रही है।