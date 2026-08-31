Leh-Ladakh: 18,600 फीट पर मौत से जंग, नुन-कुन की खड़ी ढलान पर हवा में टिका हेलिकॉप्टर, सेना ने मरीज को बचाया

क्या होता है वन स्किड लैंडिंग

हेलिकॉप्टर के नीचे लगी दो लंबी पट्टीनुमा संरचनाओं को स्किड कहा जाता है। जब हेलिकॉप्टर को समतल जमीन नहीं मिलती, तब पायलट सामान्य तरीके से हेलिकॉप्टर नहीं उतार सकता। ऐसी स्थिति में वह सिर्फ एक स्किड को जमीन या ढलान पर टिकाकर हेलिकॉप्टर को संतुलित रखते हैं। इसे वन-स्किड लैंडिंग कहा जाता है।



सेना की अटूट प्रतिबद्धता को दिखाता है मिशन

सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने एक्स पर इस साहसिक कार्य की सराहना की और कहा कि यह मिशन सेना के एविएशन पायलटों की उच्च पेशेवर दक्षता, तकनीकी कौशल, अदम्य साहस और मानवीय संवेदनाओं का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह अभियान दुनिया के सबसे कठिन पहाड़ी इलाकों में हर जान बचाने के लिए भारतीय सेना की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।



उड़ान से पहले भारी सामान को हटाया

18,600 फीट की ऊंचाई पर हवा का दबाव कम होने से हेलिकॉप्टर के इंजन की क्षमता व रोटर से मिलने वाली उठान शक्ति कम हो जाती है। ऐसे में ज्यादा वजन के साथ उड़ान भरना मुश्किल होता है। अभियान को सफल बनाने के लिए हेलिकॉप्टर से सभी गैर-जरूरी सामान और उपकरण हटा दिए गए।