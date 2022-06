बसंत रथ का आरोप: मुझे कुछ भी हुआ तो DGP दिलबाग सिंह जिम्मेदार, बताया किसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं चुनाव

अपने अलग अंदाज के लिए चर्चा में रहने वाले पूर्व आईजीपी ट्रैफिक बसंत रथ ने ट्विटर पर आरोप लगाते हुए लिखा है कि अगर उनके साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो इसके लिए पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह जिम्मेदार होंगे। वहीं, एक अन्य ट्वीट में उन्होंने भाजपा आलाकमान से पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ चुनाव लड़ने की इजाजत मांगी हैं।

Dear friends, if anything bad happens to my reputation and safety, Dilbag Singh (son of Balbir Singh), the IPS officer who has been the police chief in J and K since 31.10.2018 (Present Pay Scale - Level - 17), will be responsible.