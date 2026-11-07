जम्मू-कश्मीर: बांदीपोरा में नशा तस्करी पर पुलिस का शिकंजा, 1.5 किलो चरस जैसे पदार्थ के साथ दो गिरफ्तार

नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत गारूरा क्रॉसिंग पर नाका चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस ने दो संदिग्धों को रोका और तलाशी लेने पर उनके पास से करीब डेढ़ किलो चरस जैसा पदार्थ बरामद हुआ।



गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अरागम के हलवाड़ी निवासी रफाकत अली गोजर और अरागम के ही छपरान निवासी जाकिर हुसैन कुरैशी के रूप में हुई है।



इस मामले में अरागम पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बरामद पदार्थ के स्रोत और इसे कहां पहुंचाया जाना था, इसका पता लगाने के साथ ही तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।



बांदीपोरा के गारूरा क्रॉसिंग पर नाका चेकिंग के दौरान पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 1.5 किलो चरस जैसा पदार्थ बरामद किया। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने नशीले पदार्थ के स्रोत और तस्करी नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है।