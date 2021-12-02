Rajouri News: सेना ने ट्रेन विद योर आर्मी पहल से नागरिक सुरक्षा को मजबूत किया

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संवाद न्यूज एजेंसीराजोरी। नागरिक सुरक्षा नेटवर्क को मजबूत और आधुनिक बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप भारतीय सेना ने ट्रेन विद योर आर्मी पहल के तहत तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। यह शिविर सशक्त नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र थीम पर आधारित रहा।व्हाइट नाइट कोर ने उत्तरी कमान के तत्वावधान में 17 से 19 अक्टूबर 2026 तक राजोरी के सरोल स्थित कोर बैटल स्कूल में तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन नागरिक सुरक्षा संगठन और जम्मू-कश्मीर राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) के समन्वय से किया गया।शिविर में कुल 50 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें एसडीआरएफ के 16 कर्मी और नागरिक सुरक्षा के 34 स्वयंसेवक शामिल थे। ये प्रतिभागी जम्मू, डोडा, सांबा, अखनूर, सुंदरबनी, नौशेरा और राजोरी क्षेत्रों से पहुंचे थे।प्रशिक्षण शिविर के दौरान प्रतिभागियों को हाइब्रिड युद्ध, ड्रोन से उत्पन्न खतरे, हवाई हमलों, सूचना युद्ध, साइबर खतरों, कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने की तकनीकों तथा आपातकालीन परिस्थितियों में प्रभावी प्रतिक्रिया देने की प्रक्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।इसके अलावा व्यावहारिक प्रदर्शन और प्रत्यक्ष प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभागियों को उभरते सुरक्षा खतरों की बेहतर समझ प्रदान की गई। प्रशिक्षण का उद्देश्य नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों और एसडीआरएफ कर्मियों को किसी भी आपातकालीन स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तैयार करना था। सोमवार को शिविर का समापन हुआ। इस अवसर पर ऐस ऑफ स्पेड्स डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मनोज कुमार रुरिया, वीएसएम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को सम्मानित किया।समापन समारोह में उपायुक्त राजोरी, जम्मू-कश्मीर पुलिस के नागरिक सुरक्षा एवं एसडीआरएफ के डीआईजी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजोरी तथा जिला प्रशासन के अन्य प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।