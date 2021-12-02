Rajouri News: कोटरंका के पास तेंदुए का सुरक्षित रेस्क्यू, वन्यजीव विभाग ने राजोरी पहुंचाया

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राजोरी। जिले के कोटरंका कस्बे के पास दिखाई दिए एक तेंदुए को वन्यजीव विभाग की टीम ने तत्परता दिखाते हुए सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। पुलिस कंट्रोल रूम (पीसीआर) और एसएचओ कोटरंका से क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद विभाग ने तुरंत कार्रवाई की।जानकारी मिलते ही वन्यजीव विभाग के राजोरी कंट्रोल रूम की टीम रेंज ऑफिसर ग्रेड-I (वाइल्डलाइफ) इफ्तिखार एच खान की देखरेख में मौके पर पहुंची और तेंदुए को सुरक्षित पकड़ लिया।रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तेंदुए को आवश्यक पशु चिकित्सा उपचार के लिए राजोरी लाया गया। फिलहाल उसे शचेरा रेस्क्यू सेंटर में निगरानी में रखा गया है, जहां उसकी स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रखी जा रही है और उचित देखभाल सुनिश्चित की जा रही है।वन्यजीव विभाग और स्थानीय पुलिस के बीच बेहतर समन्वय तथा समय पर की गई कार्रवाई के चलते तेंदुए को सुरक्षित रेस्क्यू करना संभव हो सका। विभाग ने वन्यजीव संरक्षण, पशु कल्याण और स्थानीय निवासियों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।वन्यजीव विभाग ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी रिहायशी इलाके के आसपास कोई जंगली जानवर दिखाई दे, तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें।