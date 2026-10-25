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Rajouri News: राजोरी के छपरिया जवाहर नगर में दुकानों के शटर तोड़कर चोरी

Sun, 25 Oct 2026 02:39 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:39 AM IST
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Shops broken into in Chhapariya, Jawahar Nagar, Rajouri; theft reported
संवाद न्यूज एजेंसी
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राजोरी। जवाहर नगर स्थित छपरिया इलाके में चोरों ने शनिवार और शुक्रवार की मध्यरात्रि एक किराना दुकान, एक केमिस्ट शॉप और एक फल-सब्जी की दुकान को निशाना बनाया। चोर दुकानों के शटर तोड़कर अंदर दाखिल हुए और नकदी सहित अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए। किराना दुकान से करीब 30 हजार रुपये नकद, लाखों रुपये मूल्य के सिगरेट पैकेट और अन्य खाद्य सामग्री चोरी होने की जानकारी सामने आई है। वारदात के बाद दुकानदारों में दहशत का माहौल है।
शर्मा जनरल स्टोर की मालिक उषा शर्मा ने बताया कि शनिवार तड़के कुछ पड़ोसियों ने उन्हें फोन कर दुकान का शटर टूटा होने की सूचना दी। सूचना मिलते ही वह दुकान पर पहुंचीं, जहां उन्होंने देखा कि चोर शटर तोड़कर दुकान के अंदर दाखिल हुए थे और वहां से नकदी तथा बड़ी मात्रा में सामान चोरी कर लिया गया था।
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चोर दुकान से करीब 30 हजार रुपये नकद, लाखों रुपये मूल्य के सिगरेट पैकेट और अन्य खाद्य सामग्री अपने साथ ले गए। उन्होंने बताया कि चोरों ने चोरी करने से पहले दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ दिया, ताकि उनकी गतिविधियां कैमरों में रिकॉर्ड न हो सकें।
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वहीं गर्वी मेडिकोज के संचालक गौरव ने बताया कि उनकी दुकान में भी चोरी हुई है। चोर वहां से कुछ नकदी और कॉस्मेटिक सामान ले गए। इसके अलावा, इलाके की फल-सब्जी की दुकान को भी निशाना बनाया गया, जहां से नकदी और अन्य सामान चोरी होने की जानकारी मिली है।
एक ही इलाके में तीन दुकानों को निशाना बनाए जाने से स्थानीय दुकानदारों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दुकानदारों को आशंका है कि रात के समय बाजार और दुकानों की निगरानी बढ़ाने की जरूरत है, ताकि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की ओर से घटनास्थल से फिंगरप्रिंट सहित अन्य जरूरी साक्ष्य जुटाए गए हैं। जांच एजेंसियां चोरी की वारदात में शामिल लोगों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही हैं।
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