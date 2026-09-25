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Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Rajouri News ›   Lashkar terrorist Qasim, alias Suleman, was involved in the Jaglanu bridge IED blast case.

Rajouri News: जगलानू पुल आईईडी ब्लास्ट मामले में शामिल था लश्कर आतंकी कासिम उर्फ सुलेमान

Fri, 25 Sep 2026 02:40 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:40 AM IST
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Lashkar terrorist Qasim, alias Suleman, was involved in the Jaglanu bridge IED blast case.
राजोरी पुलिस ने तीन स्थानीय समेत चार आतंकियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
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संवाद न्यूज एजेंसी
राजोरी। थाना कंडी क्षेत्र में जगलानू पुल के नीचे 19 अप्रैल 2022 को हुए आईईडी ब्लास्ट के मामले में चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। इस विस्फोट में दो मजदूर घायल हुए थे। ब्लास्ट में पाकिस्तान/पीओजेके स्थित हैंडलर मोहम्मद कासिम उर्फ सलमान उर्फ सुलेमान जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) का सक्रिय सदस्य और नामित आतंकवादी है इसके साथ तीन स्थानीय आतंकी भी शामिल थे।
कंडी थाना पुलिस की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट में तीन गिरफ्तार आरोपियों तालिब हुसैन शाह, मोहम्मद सादिक और मोहम्मद शबीर, निवासी दराज, तहसील कोटरंका, जिला राजोरी, के अलावा एक फरार आरोपी मोहम्मद कासिम उर्फ सलमान उर्फ सुलेमान जो पाकिस्तान/पीओजेके से गतिविधियां संचालित कर रहा है, को आरोपी बनाया गया है। आरोपियों के खिलाफ यूएपीए, आईपीसी और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।
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जांच के दौरान यह सामने आया कि साजिश की शुरुआत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओजेके) स्थित हैंडलर मोहम्मद कासिम उर्फ सलमान उर्फ सुलेमान से हुई, जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) का सक्रिय सदस्य और नामित आतंकी है। पुलिस के अनुसार, वह एन्क्रिप्टेड संचार एप्लीकेशनों के माध्यम से आरोपी तालिब हुसैन शाह के सीधे संपर्क में था।
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जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने लंबेरी के जंगलों में ड्रोन के माध्यम से गिराई गई खेपों, जिनमें हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक और नकदी शामिल थी, को प्राप्त किया और उन्हें दराज स्थित ठिकानों तक पहुंचाकर छिपाया। इसके बाद आरोपियों ने जगलानू पुल के नीचे आईईडी विस्फोट को अंजाम देने की साजिश रची, जिसके परिणामस्वरूप दो गैर-स्थानीय मजदूर घायल हुए।
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