फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Rajouri News ›   Coal mine workers staged a protest in Kalakote and demanded the payment of pensions.

Rajouri News: कोयला खदान कर्मियों ने कालाकोट में प्रदर्शन कर पेंशन भुगतान की मांग उठाई

Fri, 25 Sep 2026 02:40 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:40 AM IST
विज्ञापन
Coal mine workers staged a protest in Kalakote and demanded the payment of pensions.
जेएंडके मिनरल्स पर सेवानिवृत्त कर्मियों का है लाखों का बकाया भुगतान
विज्ञापन



संवाद न्यूज एजेंसी


राजोेरी। जेएंडके मिनरल्स की कोयला खदानों से सेवानिवृत्त स्थायी कर्मचारियों, श्रमिकों तथा सेवानिवृत्त कैजुअल डेलीवेज वर्करों ने लंबे समय से लंबित पेंशन, कोल माइंस प्रोविडेंट फंड और अन्य वैधानिक देयों के निपटारे की मांग को लेकर वीरवार को कालाकोट मे जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने संबंधित अधिकारियों से मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर उनके जायज सेवानिवृत्ति लाभ जारी करने की मांग की।
मेहतका, मोगला और कालाकोट कोयला खदान क्षेत्रों से जुड़े सेवानिवृत्त कर्मियों ने कहा कि लंबे समय से कोल माइन प्रोविडेंट फंड (सीएमपीएफ), पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ लंबित होने के कारण कई सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके परिवार आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उनकी सबसे प्रमुख मांग लंबित कोल माइंस प्रोविडेंट फंड, पेंशन लाभ तथा अन्य सेवानिवृत्ति देयों का तत्काल भुगतान करने की है। इसके साथ ही मृत खदान कर्मियों के कानूनी वारिसों और विधवाओं के लंबित मामलों का भी जल्द निपटारा करने की मांग की गई है।
विज्ञापन

सेवानिवृत्त कर्मियों ने पात्र कैजुअल डेलीवेजर और स्थायी श्रमिकों को समान सीएमपीएफ लाभ एवं पेंशन संबंधी लाभ देने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि कैजुअल श्रमिकों ने वर्षों तक खदानों में सेवाएं देने के बावजूद कई मामलों में सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित रहना पड़ा है। उनका कहना है कि करीब चार वर्ष पहले सीएमपीएफ कार्यालय को जम्मू से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके कारण बुजुर्ग पेंशनरों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और विधवाओं को अपने मामलों के निपटारे के लिए दिल्ली जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने मांग की कि जम्मू में सीएमपीएफ का क्षेत्रीय कार्यालय पुनः खोला जाए, ताकि जम्मू-कश्मीर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपने मामलों के लिए दूर-दराज की यात्रा न करनी पड़े। प्रदर्शनकारियों ने पात्र सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए छठे और सातवें वेतन आयोग के लंबित एरियर जारी करने तथा संशोधित वेतनमान का लाभ देने की भी मांग की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed