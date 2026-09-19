कबड्डी : पुंछ को 13 अंकों से हराकर राजोरी बना विजेता

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युवा सेवा एवं खेल विभाग की ओर से आयोजित इस संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में जम्मू संभाग के विभिन्न जिलों से बालिका कबड्डी खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा, दमखम, अनुशासन, टीम भावना और जीत के जज्बे का शानदार प्रदर्शन किया। विज्ञापन

राजोेरी की टीम ने पूरे टूर्नामेंट में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया और फाइनल मुकाबले में भी अपनी रणनीति एवं सामूहिक खेल का प्रभावी प्रदर्शन करते हुए पूंछ की टीम को 13 अंकों से मात दी। इस जीत के साथ राजोरी ने प्रतियोगिता में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। युवा सेवा एवं खेल विभाग की ओर से आयोजित इस संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में जम्मू संभाग के विभिन्न जिलों से बालिका कबड्डी खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा, दमखम, अनुशासन, टीम भावना और जीत के जज्बे का शानदार प्रदर्शन किया।राजोेरी की टीम ने पूरे टूर्नामेंट में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया और फाइनल मुकाबले में भी अपनी रणनीति एवं सामूहिक खेल का प्रभावी प्रदर्शन करते हुए पूंछ की टीम को 13 अंकों से मात दी। इस जीत के साथ राजोरी ने प्रतियोगिता में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई।

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राजोेरी। राजोेरी ने अंडर-14 बालिका कबड्डी में शानदार प्रदर्शन करते हुए इंटर-डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल कबड्डी टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया। राजोरी की टीम ने रोमांचक फाइनल मुकाबले में पुंछ को 13 अंकों के प्रभावशाली अंतर से हराकर चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया। वहीं, रियासी की टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया।