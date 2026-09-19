Rajouri News: राजोरी में पशु तस्करी की पांच कोशिशें नाकाम, 35 गोवंश मुक्त करवाए, छह गिरफ्तार

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कोटरंका पुलिस ने लड़कुटी से कश्मीर घाटी की ओर जा रहे दो वाहनोें को रोका और दोनों वाहनो से 12 पशुओ को बचाया। आरोपी शाहिद इकबाल निवासी रेहान, मोहम्मद यासीन निवासी हुब्बी, मोहम्मद शबीर निवासी हुब्बी और मोहम्मद यूनिस निवासी हुब्बी को गिरफ्तार कर लिया है।वहीं एक अन्य मामले मे पुलिस ने कासिम दीन निवासी हुब्बी के कब्जे से पांच गोवंशों को मुक्त कराया। उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद शफीक निवासी हुब्बी, कोटरंका, जिला राजोरी के कब्जे से पांच गोवंशीय पशुओं को मुक्त कराया गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया।एक अन्य मामले में राजोरी के लूरकोट में पुलिस ने वाहन में ले जाए जा रहे 13 गोवंशों को मुक्त कराया। पुलिस के अनुसार पशुओं को जिला मजिस्ट्रेट, राजोरी की आवश्यक अनुमति के बिना ले जाया जा रहा था। इस संबंध में पुलिस थाना राजोरी में कानून की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई।