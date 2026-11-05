Poonch News: रूबीना 5 दिन में पाकिस्तान से भेड़ बकरियों सहित भारत लौटीं

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संवाद न्यूज एजेंसीपुंछ। पाकिस्तानी सेना और पीओजेके प्रशासन ने बुधवार देर शाम को रूबीना कौसर को भारतीय अधिकारियों को सौंपा। उन्होंने मानवता का परिचय देते हुए यह कदम उठाया। रूबीना अपनी सात भेड़-बकरियों के साथ वतन लौटी।गांव करनी निवासी 45 वर्षीय रूबीना कौसर पत्नी मोहम्मद शफी 31 अक्तूबर को सुबह सात बजे नियंत्रण रेखा पार कर गई थी। वह भेड़-बकरियां चराते हुए फैंसिंग के आगे स्थित गांव कीरनी से उस पार चली गई थी। उसके पति मोहम्मद शफी और गांव के पूर्व सरपंच मोहम्मद अकबर ने वापसी की मांग की थी। उन्होंने सेना, प्रशासन, पुलिस और केंद्र सरकार से रूबीना की सकुशल वापसी की अपील की थी। मोहम्मद अकबर ने रूबीना को पाकिस्तानी सेना या कुछ लोगों द्वारा जबरदस्ती ले जाने की बात भी कही थी। रूबीना को वापस लौटाए जाने से उसके परिवार में खुशी का माहौल बन गया है। यह पहला मामला है जब पाकिस्तान ने किसी भारतीय को पांच दिन के भीतर वापस लौटाया है। इससे पहले इतनी त्वरित वापसी कभी नहीं हुई थी, आमतौर पर हफ्तों या महीने लगते थे।पाकिस्तानी सेना ने देर शाम भारत-पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना से हॉटलाइन पर बात की। उन्होंने चक्कां दा बाग क्षेत्र में तैनात भारतीय सेना को रूबीना कौसर को इस पार भेजने की जानकारी दी। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शाम पांच बजे भारतीय अधिकारी राहें मिलन पर पहुंचे। इनमें पुंछ पुलिस की खड़ी पुलिस चौकी प्रभारी, नायब तहसीलदार गुलपुर, स्वास्थ्य विभाग की टीम और सेना की सरला बटालियन के अधिकारी शामिल थे।राहें मिलन पर उस पार से पाकिस्तानी सेना और पीओजेके प्रशासन के अधिकारी रूबीना के साथ पहुंचे। दोनों तरफ से राहें मिलन के गेट खोले गए और अधिकारियों ने आपस में हाथ मिलाया। इसके बाद रूबीना कौसर को उसकी भेड़-बकरियों सहित इस पार भेजा गया। दोनों तरफ के गेट बंद कर दिए गए। पुंछ पुलिस थाने में रूबीना से पूछताछ और अन्य कानूनी कार्रवाई की जा रही है।