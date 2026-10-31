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जम्मू-कश्मीर: पुंछ में भेड़-बकरियां चराने गई महिला लापता, एलओसी पार कर पीओके पहुंचने की आशंका

Sat, 31 Oct 2026 02:27 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, पुंछ
अमर उजाला नेटवर्क, पुंछ Published by: Nikita Gupta Updated Sat, 31 Oct 2026 02:27 PM IST
सार

पुंछ जिले के कीरनी गांव की रहने वाली रूबीना कौसर शुक्रवार को आठ बकरियां चराने निकली थीं लेकिन घर वापस नहीं लौटीं।

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Woman who went to graze sheep and goats in Poonch goes missing
सुरक्षाबल।

विस्तार
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जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास रहने वाली एक महिला के लापता होने का मामला सामने आया है। आशंका जताई जा रही है कि महिला अपनी आठ बकरियों के साथ नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पहुंच गई है।

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महिला की पहचान रूबीना कौसर, पत्नी मोहम्मद शफी, निवासी गांव कीरनी के रूप में हुई है। रूबीना शुक्रवार को अपनी बकरियों को चराने के लिए घर से निकली थी लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी। उसके मवेशियों के साथ एलओसी पार करने की आशंका जताई जा रही है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, सेना और प्रशासन के अधिकारी गांव पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि महिला गलती से नियंत्रण रेखा पार कर गई या उसने जानबूझकर ऐसा किया।

नियंत्रण रेखा के दोनों ओर कई परिवारों के रिश्तेदार रहते हैं, इसलिए महिला के सीमा पार जाने के पीछे की परिस्थितियों का पता लगाना जरूरी है। 

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