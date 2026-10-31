जम्मू-कश्मीर: पुंछ में भेड़-बकरियां चराने गई महिला लापता, एलओसी पार कर पीओके पहुंचने की आशंका

महिला की पहचान रूबीना कौसर, पत्नी मोहम्मद शफी, निवासी गांव कीरनी के रूप में हुई है। रूबीना शुक्रवार को अपनी बकरियों को चराने के लिए घर से निकली थी लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी। उसके मवेशियों के साथ एलओसी पार करने की आशंका जताई जा रही है।



घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, सेना और प्रशासन के अधिकारी गांव पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि महिला गलती से नियंत्रण रेखा पार कर गई या उसने जानबूझकर ऐसा किया।



नियंत्रण रेखा के दोनों ओर कई परिवारों के रिश्तेदार रहते हैं, इसलिए महिला के सीमा पार जाने के पीछे की परिस्थितियों का पता लगाना जरूरी है।