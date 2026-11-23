पुंछ के उपजिला मेंढर में नियंत्रण रेखा पर स्थित बालाकोट के अग्रिम जंगलों में रविवार देर शाम आग लग गई। आग ने एक बड़े क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद क्षेत्र में तैनात सेना सतर्क हो गई। सेना ने आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है।

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