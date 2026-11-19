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पुंछ/मेंढर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को उपजिला मुख्यालय मेंढर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 92.84 करोड़ रुपये की 13 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। ये परियोजनाएं बिजली, बाढ़ सुरक्षा, सड़क संपर्क, शिक्षा तथा जलापूर्ति क्षेत्रों से संबंधित हैं।मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री सुरेन्द्र चौधरी, जल शक्ति मंत्री जावेद अहमद राणा और निजी सलाहकार नसीर असलम वानी भी मौजूद थे। उमर अब्दुल्ला ने सार्वजनिक परिवहन और पेयजल आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए पहल की। उन्होंने तीन नए मार्गों पर जम्मू कश्मीर राज्य परिवहन की बस सेवाओं को हरी झंडी दिखाई। साथ ही, दो नए पानी के टैंकरों को भी रवाना किया। मेंढर के विधायक और मंत्री जावेद अहमद राणा ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मेंढर के लोगों ने हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दिया है। नेकां सरकार ने भी यहां के विकास पर ध्यान दिया है।इन परियोजनाओं से क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री ने लोगों को सरकार के विकास के वादों को पूरा करने का आश्वासन दिया। यह दौरा मेंढर में बड़े स्तर पर विकास कार्यों की शुरुआत का प्रतीक है। इसका उद्देश्य स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। सुरनकोट के विधायक चौधरी मोहम्मद अकरम भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने हायर सेकेंडरी स्कूल मेंढर और पठानातीर स्कूलों को सुविधाएं प्रदान कीं। जावेद अहमद राणा ने पुंछ जिले में जीएमसी की स्थापना की मांग की।उन्होंने कई अन्य उन्नति के कार्यों की भी मांग रखी। मेंढर और पठानातीर के स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाने पर भी ध्यान दिया। इस अवसर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया था।