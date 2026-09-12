Kathua News: कठुआ के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार

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कठुआ/हीरानगर। भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने शुक्रवार को हीरानगर सेक्टर में एक पाकिस्तानी नागरिक को घुसपैठ करते गिरफ्तार किया। आरोपी पैदल तरनाह नदी के रास्ते भारतीय क्षेत्र में दाखिल होने का प्रयास कर रहा था। सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं।सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार सुबह करीब पौने आठ बजे अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ की 82वीं बटालियन के जवानों ने बोबिया क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधि देखी। पिलर नंबर 105 और 106 के बीच पोस्ट नंबर 23 तथा बॉर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) बोबिया के पास एक व्यक्ति को सीमा पार से तरनाह नाले के रास्ते पैदल भारतीय क्षेत्र की ओर आते देखा गया। जवानों ने तत्काल घेराबंदी कर उसे सीमा रेखा पार करते ही हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान घुसपैठिए ने अपनी पहचान ममालू दीम पुत्र अहमद बख्श, निवासी योग अली/नूब अली, पाकिस्तान के रूप में बताई है।सुरक्षा एजेंसियां कर रहीं पूछताछबीएसएफ की ओर से प्राथमिक सत्यापन के साथ यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वह अनजाने में भारतीय सीमा में दाखिल हुआ या इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश है। सुरक्षा एजेंसियां यह भी जांच कर रही हैं कि कहीं उसे सीमा पार बैठे आतंकी आकाओं या सुरक्षा तंत्र की ओर से किसी उद्देश्य से तो नहीं भेजा गया था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां और स्थानीय पुलिस विस्तृत जांच में जुटी हैं।