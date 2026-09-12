Kathua News: अंडर-17 खो-खो प्रतियोगिता में उधमपुर ने रियासी को 11 अंकों से हराया

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हीरानगर |दयालाचक स्थित त्रिकुटा रिजॉर्ट में अंडर-17 गर्ल्स इंटर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल खो-खो प्रतियोगिता के सफल आयोजन के बाद शुक्रवार को अंडर-19 गर्ल्स इंटर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल खो-खो प्रतियोगिता का आगाज हुआ। प्रतियोगिता में जम्मू संभाग के विभिन्न जिलों की टीमों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया और खिलाड़ियों ने खेल प्रतिभा, टीमवर्क तथा खेल भावना का प्रदर्शन किया।प्रतियोगिता के सुबह के सत्र में एसडीएम हीरानगर फुलैल सिंह बंड्राल ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए अनुशासन, समर्पण और सच्ची खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया।इस दौरान जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी कठुआ सुनील कुमार, इंचार्ज जेडपीईओ हीरानगर जोगिंदर खजूरिया, एक्टिविटी इंचार्ज एस. धर्मेंद्र सिंह तथा प्रवीण सिंह लखनपुरिया भी मौजूद थे।इनसेटपहले दिन के मुकाबलों में उधमपुर और जम्मू का दबदबाप्रतियोगिता के पूल-ए के पहले मुकाबले में रियासी को उधमपुर ने एक पारी और 11 अंकों से हराया। दूसरे मुकाबले में पुंछ और किश्तवाड़ के बीच मैच ड्रॉ रहा। वहीं, तीसरे मुकाबले में उधमपुर ने डोडा को दो अंकों के अंतर से मात दी।पूल-बी के मुकाबलों में सांबा ने रामबन को एक पारी और नौ अंकों से हराया। जबकि जम्मू और कठुआ के बीच हुए मुकाबले में जम्मू की टीम ने महज एक अंक के अंतर से जीत दर्ज की।