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रंजीत सागर झील के बाद अब दूसरी बड़ी झील के किनारे भी भू-क्षरण और संरचनात्मक खतरे के संकेतस्थानीय लोगों ने स्कूल स्थानांतरित करने की उठाई मांगसंवाद न्यूज एजेंसीकठुआ। जिले में शाहपुर कंडी बैराज का जलाशय कठुआ और सांबा के किसानों को सिंचाई का लाभ दे रहा है। वहीं, सवा सात वर्ग किलोमीटर में फैले इसी जलाशय का बढ़ता जलस्तर चिंता का कारण बन गया है। बसंतपुर स्थित राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के 450 से अधिक विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं।स्कूल परिसर के तीन ओर तक जलाशय का पानी पहुंच गया है। चाहरदीवारी में दरारें आने से स्थिति गंभीर हो गई है। स्थानीय लोगों और अभिभावकों का कहना है कि बच्चों की जान जोखिम में डालकर पढ़ाई जारी नहीं रखी जा सकती। स्थानीय निवासी रामेश सिंह ने बताया कि स्कूल भवन का एक हिस्सा पहले ही असुरक्षित घोषित है। उन्होंने स्कूल को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने और नया भवन बनाने की मांग की। शाहपुर कंडी परियोजना से हजारों किसानों को लाभ की उम्मीद है। हालांकि, जलाशय के किनारे रहने वाले लोगों पर इसके प्रभाव पर नई बहस छिड़ गई है। यह मामला विकास परियोजनाओं के भू-वैज्ञानिक प्रभावों की निगरानी की आवश्यकता दर्शाता है।पहले भी सामने आए हैं ऐसे मामलेयह जिले में ऐसा पहला मामला नहीं है। इससे पहले रंजीत सागर झील से सटे बसोहली के वार्ड नंबर छह में भी भूमि धंसने की घटनाएं हुई हैं। पिछले दो दशकों से कई परिवार मकानों में दरारों के कारण भय में जी रहे हैं। भूमि कटाव रोकने के लिए करीब दो करोड़ की परियोजना पर कार्य शुरू किया गया है। सवार गांव के लोगों को भी वर्षों पहले भारी बारिश और भूस्खलन के खतरे के चलते घर छोड़ने पड़े थे।नए भवन की प्रक्रिया शुरूबसंतपुर स्कूल के लिए नए भवन की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने नई इमारत के लिए भूमि उपलब्ध कराई है। राजस्व विभाग को सीमांकन के लिए पत्र भेजा गया है। भूमि शिक्षा विभाग को हस्तांतरित होते ही निर्माण कार्य शुरू होगा। अधिकारियों ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और जरूरत पड़ने पर स्कूल को तत्काल स्थानांतरित किया जाएगा।