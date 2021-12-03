फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Kathua News ›   jammu and kashmir news

Kathua News: जंगलोट से 19 जुआरियों को किया गिरफ्तार

Thu, 05 Nov 2026 12:30 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 12:30 AM IST
विज्ञापन
jammu and kashmir news
कठुआ। पुलिस ने दीपावली से पहले जुए के अड्डों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में मंगलवार रात पुलिस ने जंगलोट गांव में छापेमारी कर जुआ खेल रहे 19 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया।
विज्ञापन

सभी आरोपियों के खिलाफ इस्तखासा भरने के बाद छोड़ दिया गया। मंगलवार रात पुलिस को सूचना मिली कि जंगलोट गांव में एक स्थान पर बड़ी संख्या में लोग जुआ खेल रहे हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राजेश्वर सिंह सलाथिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी। पुलिस ने घेराबंदी कर मौके से 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और जुए में इस्तेमाल की जा रही नकदी भी अपने कब्जे में ले ली। पुलिस ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed