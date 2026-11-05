Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Kathua News ›   jammu and kashmir news

Kathua News: नुक्कड़ नाटक से दिया हरित दिवाली मनाने का संदेश

Thu, 05 Nov 2026 11:26 PM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:26 PM IST
विज्ञापन
jammu and kashmir news
कठुआ। मिनर्वा पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने दीपावली के अवसर पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर लोगों को पर्यावरण अनुकूल दीपावली मनाने का संदेश दिया। विद्यार्थियों ने नाटक के माध्यम से पटाखों से होने वाले वायु एवं ध्वनि प्रदूषण से बचने और स्वच्छ व स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के प्रति जागरूक किया। विद्यार्थियों ने ‘स्वच्छ दीपावली, स्वस्थ भारत’ और ‘ग्रीन दीपावली, पटाखों को कहें ना’ का संदेश देते हुए लोगों से दीपावली पर पटाखों का प्रयोग न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि त्योहार को खुशी और उत्साह के साथ मनाते हुए पर्यावरण और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है। नुक्कड़ नाटक के आयोजन में सहयोग के लिए मिनर्वा पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने कठुआ थाना प्रभारी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें स्मृति चिह्न भेंट किया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed