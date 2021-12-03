Kathua News: महिलाओं ने पुलिस कर्मियों को बांधी राखी
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 01:39 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 01:39 AM IST
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रामकोट। रक्षा बंधन से पूर्व वीरवार को रामकोट पुलिस चौकी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर स्थानीय महिलाओं ने पुलिस चौकी में तैनात जवानों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुरक्षा की कामना की। महिलाओं ने जवानों को तिलक लगाकर मिठाई खिलाई और रक्षा सूत्र बांधा।
पुलिस और सीआरपीएफ बल के जवानों ने भी सभी बहनों को रक्षा का वचन दिया और कहा कि वे हमेशा क्षेत्र की शांति और लोगों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहेंगे। इस दौरान पुलिस चौकी का माहौल पूरी तरह से त्यौहार जैसा बना रहा। संवाद
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पुलिस और सीआरपीएफ बल के जवानों ने भी सभी बहनों को रक्षा का वचन दिया और कहा कि वे हमेशा क्षेत्र की शांति और लोगों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहेंगे। इस दौरान पुलिस चौकी का माहौल पूरी तरह से त्यौहार जैसा बना रहा। संवाद
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