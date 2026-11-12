सुर्खियां: दिल्ली में AQI के रिकॉर्ड टूटे; स्वच्छता सर्वे में NDMC को दूसरा स्थान; इरा सबसे युवा स्कूबा डाइवर

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देश-दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अमर उजाला एक बार फिर हाजिर है। राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा ने पिछले तीन साल का सारा रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिया है, और पटाखों के जानलेवा धुएं व सुलगते प्लास्टिक ने पूरी दिल्ली की फिजा में जहर घोल दिया है। हालांकि, इसी धुंध के बीच राजधानी के लिए सुकून भरी खबर यह आई कि स्वच्छता सर्वेक्षण में एनडीएमसी ने शानदार छलांग लगाते हुए देशभर में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। उधर महाराष्ट्र के एक सैनिक परिवार की महज 10 साल की नन्ही परी इरा ने समंदर की गहराइयों में उतरकर ऐसा कारनामा कर दिखाया कि दुनिया दंग रह गई, उसने स्कूबा डाइविंग में एक नहीं, बल्कि पूरे छह विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। लेकिन महाराष्ट्र से ही एक कलेजा चीर देने वाली दुखद खबर भी सामने आई है, जहां खेल-खेल में अरंडी के जहरीले बीज खा लेने से एक मासूम बच्ची की तड़प-तड़प कर मौत हो गई, जबकि सात अन्य बच्चे अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। राजनीति के गलियारों में आज जबरदस्त हलचल मची है, जहां पंजाब चुनाव का पारा चढ़ाते हुए आम आदमी पार्टी आज शाम अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर सकती है, जिसमें कई दिग्गजों का पत्ता काटकर नए चेहरों पर दांव लगाया जा सकता है। उधर पश्चिम बंगाल की सियासत में मातम पसर गया है, जहां तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ नेता उज्ज्वल बिस्वास ने 72 साल की उम्र में अंतिम सांस ली, वे पिछले तीन हफ्ते से अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर खून-खराबे की दिल दहला देने वाली खबर कांगो से आई है, जहां आईएस से जुड़े खूंखार विद्रोहियों ने कहर बरपाते हुए 22 बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया और 10 लोगों को अगवा कर अपने साथ ले गए। उधर ईरान के साथ बढ़ते बारूदी तनाव के बीच अमेरिका में खौफ का माहौल इस कदर गहरा गया है कि अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट को अपना घर छोड़कर एक गुप्त और सुरक्षित ठिकाने पर शरण लेनी पड़ी है। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर राजधानी दिल्ली पूरी तरह भक्ति के रंग में रंग चुकी है, जहां 996 स्थानों पर बनाए गए 1482 छठ घाटों की व्यवस्था संभालने के लिए 74 एजेंसियों के साथ-साथ खुद मंत्री और आला अधिकारी मैदान में डटे हुए हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दिया है कि उनकी सरकार किसानों के सिर से हर बोझ घटाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और जल्द ही दिल्ली में भारत की हजारों साल पुरानी गौरवशाली विरासत की भव्य झलक सजने जा रही है। खेल के मैदान से सीना चौड़ा कर देने वाली खबर आई है, जहां यूथ ओलंपिक के रिंग में भारतीय मुक्केबाज लैरेनलाकपाम मीतेई ने अपने दमदार मुक्कों से विरोधी को धूल चटाते हुए फाइनल में धमाकेदार एंट्री मार ली है, और अब पूरे देश की नजरें उनके गोल्ड मेडल के महामुकाबले पर टिकी हैं। और अंत में सिनेमा और संगीत जगत से एक बेहद खूबसूरत और शाही तस्वीर सामने आई है, जहां मशहूर कंपोजर अनिरुद्ध पारंपरिक वेष्टि और दुल्हन काव्या लाल लहंगे में बेहद प्यारी नजर आईं, लेकिन इस शाही शादी की सबसे बड़ी रौनक तब देखने को मिली, जब खुद सुपरस्टार रजनीकांत डांस फ्लोर पर उतरकर जमकर थिरकते नजर आए।