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सुर्खियां: दिल्ली में AQI के रिकॉर्ड टूटे; स्वच्छता सर्वे में NDMC को दूसरा स्थान; इरा सबसे युवा स्कूबा डाइवर

Thu, 12 Nov 2026 04:18 AM IST
राकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: राकेश कुमार Updated Thu, 12 Nov 2026 04:18 AM IST
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देश-दुनिया की बड़ी खबरें। - फोटो : अमर उजाला
देश-दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अमर उजाला एक बार फिर हाजिर है। राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा ने पिछले तीन साल का सारा रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिया है, और पटाखों के जानलेवा धुएं व सुलगते प्लास्टिक ने पूरी दिल्ली की फिजा में जहर घोल दिया है। हालांकि, इसी धुंध के बीच राजधानी के लिए सुकून भरी खबर यह आई कि स्वच्छता सर्वेक्षण में एनडीएमसी ने शानदार छलांग लगाते हुए देशभर में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। उधर महाराष्ट्र के एक सैनिक परिवार की महज 10 साल की नन्ही परी इरा ने समंदर की गहराइयों में उतरकर ऐसा कारनामा कर दिखाया कि दुनिया दंग रह गई, उसने स्कूबा डाइविंग में एक नहीं, बल्कि पूरे छह विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। लेकिन महाराष्ट्र से ही एक कलेजा चीर देने वाली दुखद खबर भी सामने आई है, जहां खेल-खेल में अरंडी के जहरीले बीज खा लेने से एक मासूम बच्ची की तड़प-तड़प कर मौत हो गई, जबकि सात अन्य बच्चे अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। राजनीति के गलियारों में आज जबरदस्त हलचल मची है, जहां पंजाब चुनाव का पारा चढ़ाते हुए आम आदमी पार्टी आज शाम अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर सकती है, जिसमें कई दिग्गजों का पत्ता काटकर नए चेहरों पर दांव लगाया जा सकता है। उधर पश्चिम बंगाल की सियासत में मातम पसर गया है, जहां तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ नेता उज्ज्वल बिस्वास ने 72 साल की उम्र में अंतिम सांस ली, वे पिछले तीन हफ्ते से अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर खून-खराबे की दिल दहला देने वाली खबर कांगो से आई है, जहां आईएस से जुड़े खूंखार विद्रोहियों ने कहर बरपाते हुए 22 बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया और 10 लोगों को अगवा कर अपने साथ ले गए। उधर ईरान के साथ बढ़ते बारूदी तनाव के बीच अमेरिका में खौफ का माहौल इस कदर गहरा गया है कि अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट को अपना घर छोड़कर एक गुप्त और सुरक्षित ठिकाने पर शरण लेनी पड़ी है। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर राजधानी दिल्ली पूरी तरह भक्ति के रंग में रंग चुकी है, जहां 996 स्थानों पर बनाए गए 1482 छठ घाटों की व्यवस्था संभालने के लिए 74 एजेंसियों के साथ-साथ खुद मंत्री और आला अधिकारी मैदान में डटे हुए हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दिया है कि उनकी सरकार किसानों के सिर से हर बोझ घटाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और जल्द ही दिल्ली में भारत की हजारों साल पुरानी गौरवशाली विरासत की भव्य झलक सजने जा रही है। खेल के मैदान से सीना चौड़ा कर देने वाली खबर आई है, जहां यूथ ओलंपिक के रिंग में भारतीय मुक्केबाज लैरेनलाकपाम मीतेई ने अपने दमदार मुक्कों से विरोधी को धूल चटाते हुए फाइनल में धमाकेदार एंट्री मार ली है, और अब पूरे देश की नजरें उनके गोल्ड मेडल के महामुकाबले पर टिकी हैं। और अंत में सिनेमा और संगीत जगत से एक बेहद खूबसूरत और शाही तस्वीर सामने आई है, जहां मशहूर कंपोजर अनिरुद्ध पारंपरिक वेष्टि और दुल्हन काव्या लाल लहंगे में बेहद प्यारी नजर आईं, लेकिन इस शाही शादी की सबसे बड़ी रौनक तब देखने को मिली, जब खुद सुपरस्टार रजनीकांत डांस फ्लोर पर उतरकर जमकर थिरकते नजर आए। देश-दुनिया की ये तमाम बड़ी खबरें विस्तार से पढ़ें सिर्फ और सिर्फ अमर उजाला पर...
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दिल्ली का हाल: जहरीली हवा ने तोड़ा तीन साल का रिकॉर्ड, पटाखों के धुएं और प्लास्टिक ने बिगाड़ी दिल्ली की फिजा

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1 - फोटो : अमर उजाला

दिल्ली-एनसीआर की हवा में प्रदूषण का जहर केवल पराली जलाने और दिवाली के पटाखों से नहीं घुल रहा है। इस बार सर्दियों की शुरुआत ही पिछले तीन वर्षों के मुकाबले अधिक प्रदूषित रही। दिवाली से पहले के सप्ताह में दिल्ली का औसत पीएम2.5 स्तर 236 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। यह 2025 की समान अवधि के मुकाबले करीब दोगुना और 2024 की तुलना में लगभग एक तिहाई अधिक था। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की ताजा रिपोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण के मौजूदा तरीकों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, पराली और पटाखे प्रदूषण बढ़ाने वाले कारक जरूर हैं, लेकिन दिल्ली की बिगड़ती हवा के पीछे सालभर जारी रहने वाला उत्सर्जन और पड़ोसी जिलों से आने वाला प्रदूषण भी बड़ी वजह है। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...

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दिल्ली: स्वच्छता सर्वेक्षण में एनडीएमसी को मिला दूसरा स्थान, सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए बढ़ाया मशीनीकरण

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1 - फोटो : अमर उजाला

स्वच्छता के मामले में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने 50 हजार से तीन लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देशभर में दूसरा स्थान पाया है। बीते साल इसी आबादी वर्ग में एनडीएमसी को सुपर स्वच्छ लीग सिटी अवॉर्ड मिला था। इस बार परिषद ने सीधे देश के दूसरे सबसे स्वच्छ शहर के रूप में अपनी जगह बनाई। बुधवार को विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनडीएमसी को पुरस्कृत किया। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...

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10 साल की इरा ने रचा इतिहास: स्कूबा डाइविंग में बनाए 6 विश्व रिकॉर्ड, महाराष्ट्र के किस सैनिक परिवार की बेटी?

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इरा आदित्य राउत - फोटो : एएनआई

10 साल की इरा आदित्य राउत ने स्कूबा डाइविंग में एक असाधारण उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने एक ही दिन में छह विश्व रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया है। इरा दुनिया की सबसे कम उम्र की योग्य स्कूबा डाइवर बन गई हैं। इरा ने यह कीर्तिमान 10 साल, 17 घंटे और 35 मिनट की उम्र में स्थापित किया। वह भारतीय नौसेना के कमांडर स्नेह बुडाकोटी और कमांडर आदित्य राउत की बेटी हैं। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...

पंजाब चुनाव: आज शाम आ सकती है 'आप' के उम्मीदवारों की दूसरी सूची, नए चेहरों को मिल सकता है टिकट; सियासी सरगर्मी

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1 - फोटो : अमर उजाला

पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की दूसरी सूची गुरुवार शाम को जारी हो सकती है। उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए पार्टी ने अपनी सर्वोच्च निर्णय लेने वाली इकाई, 'पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी' (पीएसी) की एक बैठक बुलाई है। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...

महाराष्ट्र में बच्चों की तबीयत बिगड़ी: अरंडी का बीज खाकर बीमार हुई बच्ची की मौत, सात अस्पताल में भर्ती कराए गए

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नंदुरबार में फूड प्वायजनिंग से बच्चों की सेहत बिगड़ी - फोटो : एएनआई

महाराष्ट्र में धड़गांव तालुका के मोदलगांव गांव में अरंडी के बीज खाने से आठ बच्चे संदिग्ध खाद्य विषाक्तता के शिकार हो गए। इस घटना में एक चार साल की बच्ची निर्मला ओढ़ी की दुखद मौत हो गई। बाकी सात बच्चों का धड़गांव ग्रामीण अस्पताल में उपचार चल रहा है। यह घटना तब हुई जब बच्चों के माता-पिता काम के लिए पंढरपुर गए हुए थे। बच्चों को उनकी दादी की देखभाल में छोड़ा गया था। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...

टीएमसी के वरिष्ठ नेता उज्ज्वल बिस्वास का निधन: 72 साल की उम्र में ली अंतिम सांस; तीन हफ्ते से चल रहा था इलाज

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बंगाल के पूर्व मंत्री उज्ज्वल बिस्वास का निधन - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स
पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ नेता उज्ज्वल बिस्वास का बुधवार को निधन हो गया। वह 72 साल के थे। कोलकाता के एक निजी अस्पताल में उन्होंने रात करीब नौ बजे अंतिम सांस ली। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, वह पिछले करीब तीन सप्ताह से कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। उनके परिवार में पत्नी और एक बेटा है। पिछले कुछ दिनों से उन्हें वेंटिलेटर के सहारे रखा गया था। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...
 

कांगो में आईएस से जुड़े विद्रोहियों का खूनी हमला: 22 लोगों की हत्या और 10 का अपहरण; क्या है पूरा मामला?

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कांगो में अशांति के बीच सुरक्षा बल - फोटो : एएनआई / रॉयटर्स
अफ्रीकी देश कांगो के पूर्वी हिस्से में इस्लामिक स्टेट (आईएस) से जुड़े विद्रोही संगठन ने एक बार फिर बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाई है। संगठन के लड़ाकों ने पिछले दो दिनों में युगांडा की सीमा के पास बसे कई दूरदराज के गांवों को निशाना बनाया। इन हमलों में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक लोगों का अपहरण कर लिया गया। नागरिक संगठनों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। हमले इतुरी प्रांत के मम्बासा इलाके में किए गए, जहां पहुंचना भी काफी मुश्किल है। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...
 

महापर्व: दिल्ली में 996 स्थानों पर बने 1482 छठ घाट, 74 एजेंसियां संभाल रहीं तैयारियां; अधिकारी-मंत्री मौके पर

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1 - फोटो : अमर उजाला

छठ महापर्व पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दिल्ली में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राजधानी में कुल 996 स्थानों पर 1,482 छठ घाट बनाए गए हैं। इनमें 53 स्थानों पर 81 स्थायी घाट, 914 स्थानों पर 1,372 अस्थायी घाट और यमुना किनारे 29 स्थानों पर 29 घाट शामिल हैं। तैयारियों को पूरा कराने के लिए 74 एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है और कुल 155 कार्य आवंटित किए गए हैं। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...

पीएम मोदी बोले: 'किसानों का बोझ घटाने को प्रतिबद्ध सरकार, दिल्ली में सजेगी भारत की हजारों साल पुरानी विरासत'

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पीएम मोदी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटासिक (पीएंडके) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) को मंजूरी दे दी है। इसके लिए करीब 62,370.02 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस फैसले से किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव से राहत मिलेगी। सरकार का उद्देश्य डीएपी समेत 28 तरह के उर्वरक किसानों को किफायती दरों पर उपलब्ध कराना है। नई सब्सिडी दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...

यूथ ओलंपिक: मुक्केबाज लैरेनलाकपाम मीतेई ने फाइनल में बनाई जगह, गोल्ड मेडल के लिए किससे होगी भिड़ंत?

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लैरेनलाकपाम अंबेडकर मीतेई - फोटो : IANS
भारतीय मुक्केबाज लैरेनलाकपाम अंबेडकर मीतेई ने डकार में चल रहे समर यूथ ओलंपिक 2026 में पुरुषों की 50 किलोग्राम बॉक्सिंग प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बना ली है। बुधवार को हुए सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने कोलंबिया के इजोन जेफरी गैलिया अरेवालो को 5-0 से हराया। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...
 

ईरान से तनाव के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला: वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने क्यों छोड़ा घर? जानें कहां ली शरण

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स्कॉट बेसेंट, अमेरिका के वित्त मंत्री - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट को हाल ही में सुरक्षा चिंताओं के चलते अपना घर छोड़कर एक सैन्य अड्डे पर शरण लेनी पड़ी है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब बेसेंट पिछले कई महीनों से ईरान के खिलाफ एक बड़े आर्थिक अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य तेहरान के वैश्विक वित्तीय संबंधों को पूरी तरह से तोड़ना है। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...
 

तस्वीरों में अनिरुद्ध की शादी: वेष्टि में दिखे कंपोजर, लहंगे में नजर आईं काव्या; डांस फ्लोर पर थिरके रजनीकांत

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अनिरुद्ध, काव्या - फोटो : अमर उजाला
साउथ इंडस्ट्री के मशहूर कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर ने काव्या मारन से शादी कर ली है। दोनों ने ग्रीस में एक प्राइवेट सेरेमनी होस्ट की, इसमें उनके करीबी दोस्त और रिश्तेदार शामिल हुए। शादी के बाद अनिरुद्ध ने इसकी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। देखिए अनिरुद्ध और काव्या की ड्रीमी वेडिंग की कुछ अनदेखी तस्वीरें। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...
 
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