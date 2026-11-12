सुर्खियां: दिल्ली में AQI के रिकॉर्ड टूटे; स्वच्छता सर्वे में NDMC को दूसरा स्थान; इरा सबसे युवा स्कूबा डाइवर
दिल्ली का हाल: जहरीली हवा ने तोड़ा तीन साल का रिकॉर्ड, पटाखों के धुएं और प्लास्टिक ने बिगाड़ी दिल्ली की फिजा
दिल्ली-एनसीआर की हवा में प्रदूषण का जहर केवल पराली जलाने और दिवाली के पटाखों से नहीं घुल रहा है। इस बार सर्दियों की शुरुआत ही पिछले तीन वर्षों के मुकाबले अधिक प्रदूषित रही। दिवाली से पहले के सप्ताह में दिल्ली का औसत पीएम2.5 स्तर 236 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। यह 2025 की समान अवधि के मुकाबले करीब दोगुना और 2024 की तुलना में लगभग एक तिहाई अधिक था। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की ताजा रिपोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण के मौजूदा तरीकों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, पराली और पटाखे प्रदूषण बढ़ाने वाले कारक जरूर हैं, लेकिन दिल्ली की बिगड़ती हवा के पीछे सालभर जारी रहने वाला उत्सर्जन और पड़ोसी जिलों से आने वाला प्रदूषण भी बड़ी वजह है। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...
दिल्ली: स्वच्छता सर्वेक्षण में एनडीएमसी को मिला दूसरा स्थान, सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए बढ़ाया मशीनीकरण
स्वच्छता के मामले में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने 50 हजार से तीन लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देशभर में दूसरा स्थान पाया है। बीते साल इसी आबादी वर्ग में एनडीएमसी को सुपर स्वच्छ लीग सिटी अवॉर्ड मिला था। इस बार परिषद ने सीधे देश के दूसरे सबसे स्वच्छ शहर के रूप में अपनी जगह बनाई। बुधवार को विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनडीएमसी को पुरस्कृत किया। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...
10 साल की इरा ने रचा इतिहास: स्कूबा डाइविंग में बनाए 6 विश्व रिकॉर्ड, महाराष्ट्र के किस सैनिक परिवार की बेटी?
10 साल की इरा आदित्य राउत ने स्कूबा डाइविंग में एक असाधारण उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने एक ही दिन में छह विश्व रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया है। इरा दुनिया की सबसे कम उम्र की योग्य स्कूबा डाइवर बन गई हैं। इरा ने यह कीर्तिमान 10 साल, 17 घंटे और 35 मिनट की उम्र में स्थापित किया। वह भारतीय नौसेना के कमांडर स्नेह बुडाकोटी और कमांडर आदित्य राउत की बेटी हैं। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...
पंजाब चुनाव: आज शाम आ सकती है 'आप' के उम्मीदवारों की दूसरी सूची, नए चेहरों को मिल सकता है टिकट; सियासी सरगर्मी
पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की दूसरी सूची गुरुवार शाम को जारी हो सकती है। उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए पार्टी ने अपनी सर्वोच्च निर्णय लेने वाली इकाई, 'पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी' (पीएसी) की एक बैठक बुलाई है। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...
महाराष्ट्र में बच्चों की तबीयत बिगड़ी: अरंडी का बीज खाकर बीमार हुई बच्ची की मौत, सात अस्पताल में भर्ती कराए गए
महाराष्ट्र में धड़गांव तालुका के मोदलगांव गांव में अरंडी के बीज खाने से आठ बच्चे संदिग्ध खाद्य विषाक्तता के शिकार हो गए। इस घटना में एक चार साल की बच्ची निर्मला ओढ़ी की दुखद मौत हो गई। बाकी सात बच्चों का धड़गांव ग्रामीण अस्पताल में उपचार चल रहा है। यह घटना तब हुई जब बच्चों के माता-पिता काम के लिए पंढरपुर गए हुए थे। बच्चों को उनकी दादी की देखभाल में छोड़ा गया था। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...
टीएमसी के वरिष्ठ नेता उज्ज्वल बिस्वास का निधन: 72 साल की उम्र में ली अंतिम सांस; तीन हफ्ते से चल रहा था इलाज
कांगो में आईएस से जुड़े विद्रोहियों का खूनी हमला: 22 लोगों की हत्या और 10 का अपहरण; क्या है पूरा मामला?
महापर्व: दिल्ली में 996 स्थानों पर बने 1482 छठ घाट, 74 एजेंसियां संभाल रहीं तैयारियां; अधिकारी-मंत्री मौके पर
छठ महापर्व पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दिल्ली में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राजधानी में कुल 996 स्थानों पर 1,482 छठ घाट बनाए गए हैं। इनमें 53 स्थानों पर 81 स्थायी घाट, 914 स्थानों पर 1,372 अस्थायी घाट और यमुना किनारे 29 स्थानों पर 29 घाट शामिल हैं। तैयारियों को पूरा कराने के लिए 74 एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है और कुल 155 कार्य आवंटित किए गए हैं। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...
पीएम मोदी बोले: 'किसानों का बोझ घटाने को प्रतिबद्ध सरकार, दिल्ली में सजेगी भारत की हजारों साल पुरानी विरासत'
केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटासिक (पीएंडके) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) को मंजूरी दे दी है। इसके लिए करीब 62,370.02 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस फैसले से किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव से राहत मिलेगी। सरकार का उद्देश्य डीएपी समेत 28 तरह के उर्वरक किसानों को किफायती दरों पर उपलब्ध कराना है। नई सब्सिडी दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...