10 साल की इरा ने रचा इतिहास: स्कूबा डाइविंग में बनाए 6 विश्व रिकॉर्ड, महाराष्ट्र के किस सैनिक परिवार की बेटी?

10 साल की इरा आदित्य राउत ने स्कूबा डाइविंग में एक असाधारण उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने एक ही दिन में छह विश्व रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया है। इरा दुनिया की सबसे कम उम्र की योग्य स्कूबा डाइवर बन गई हैं। इरा ने यह कीर्तिमान 10 साल, 17 घंटे और 35 मिनट की उम्र में स्थापित किया। वह भारतीय नौसेना के कमांडर स्नेह बुडाकोटी और कमांडर आदित्य राउत की बेटी हैं।

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इरा ने कौन से रिकॉर्ड बनाए?

इरा कर्नाटक के कारवार स्थित नेवल चिल्ड्रन स्कूल में कक्षा 5 की छात्रा हैं। उन्होंने शहीद द्वीप के डाइव ट्राइब सेंटर में ये मील के पत्थर हासिल किए। स्कूबा स्कूल्स इंटरनेशनल (SSI) ने उनकी स्कूबा डाइविंग योग्यता को प्रमाणित किया। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अरविंदर सिंह भाटी ने उनके छह विश्व रिकॉर्ड का सत्यापन किया। इरा मूल रूप से महाराष्ट्र के बुलढाना जिले की रहने वाली हैं। वह सेवानिवृत्त कमांडर अशोक राजाराम राउत की पोती हैं।

दुनिया की सबसे कम उम्र की योग्य स्कूबा डाइवर बनने के अलावा, इरा ने कई अन्य रिकॉर्ड भी बनाए। इनमें एक मिनट में सबसे अधिक स्कूबा डाइविंग हैंड सिग्नल दिखाना शामिल है। उन्होंने पानी के भीतर सबसे अधिक डाइविंग उपकरण के टुकड़ों की पहचान भी की। इरा ने एक मिनट में पानी के भीतर सबसे अधिक दूरी तय करने का रिकॉर्ड भी बनाया। ये तीनों रिकॉर्ड किशोर आयु वर्ग से नीचे के प्रतिभागियों की श्रेणी में दर्ज किए गए।

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क्या इरा ने और भी रिकॉर्ड तोड़े?

हां, इरा ने स्कूबा डाइविंग करते समय समुद्री पशु प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या की पहचान करने का रिकॉर्ड भी बनाया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने एक ही दिन में सबसे अधिक विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने का गौरव प्राप्त किया। इरा ने कुल छह अलग-अलग रिकॉर्ड दर्ज किए। यह उपलब्धि उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाती है।

इरा अपनी उपलब्धि के बारे में क्या कहती हैं?

अपनी उपलब्धि पर बात करते हुए इरा ने कहा कि पानी के भीतर स्कूबा डाइविंग उनके लिए रोमांचक अनुभव रहा है। उन्होंने खुशी व्यक्त की कि वह इतनी कम उम्र में ये रिकॉर्ड बना सकीं। इरा ने आगे कहा कि वह नई चीजें सीखना और पानी के भीतर की दुनिया को और करीब से खोजना चाहती हैं। उनके माता-पिता भारतीय नौसेना में सेवारत हैं, जिनसे उन्हें प्रेरणा मिली है। उनकी यह उपलब्धि अधिक बच्चों और युवाओं को साहसिक खेलों के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। स्कूबा डाइविंग जैसी गतिविधियां पानी के भीतर की दुनिया को सीधे अनुभव करने का अवसर देती हैं।