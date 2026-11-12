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महाराष्ट्र में बच्चों की तबीयत बिगड़ी: अरंडी का बीज खाकर बीमार हुई बच्ची की मौत, सात अस्पताल में भर्ती कराए गए

Thu, 12 Nov 2026 03:14 AM IST
ज्योति भास्कर एएनआई, नंदुरबार (महाराष्ट्र)।
एएनआई, नंदुरबार (महाराष्ट्र)। Published by: ज्योति भास्कर Updated Thu, 12 Nov 2026 03:14 AM IST
सार

महाराष्ट्र में नंदुरबार के धड़गांव तालुका के मोदलगांव में कई बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। अरंडी का बीज खाने से बीमार हुई एक बच्ची की मौत हो गई। सात बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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Nandurbar Castor Seeds Dhadgaon food poisioning children Medical Officer Dr Sandeep Valvi hindi news updates
नंदुरबार में फूड प्वायजनिंग से बच्चों की सेहत बिगड़ी - फोटो : एएनआई

विस्तार
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महाराष्ट्र में धड़गांव तालुका के मोदलगांव गांव में अरंडी के बीज खाने से आठ बच्चे संदिग्ध खाद्य विषाक्तता के शिकार हो गए। इस घटना में एक चार साल की बच्ची निर्मला ओढ़ी की दुखद मौत हो गई। बाकी सात बच्चों का धड़गांव ग्रामीण अस्पताल में उपचार चल रहा है। यह घटना तब हुई जब बच्चों के माता-पिता काम के लिए पंढरपुर गए हुए थे। बच्चों को उनकी दादी की देखभाल में छोड़ा गया था।

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बीमार बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक घटना के समय दादी मवेशियों को चराने गई थीं। घर लौटने पर उन्होंने बच्चों को उल्टी करते और अरंडी के पौधे के नीचे परेशान हालत में पाया। परिवार के सदस्यों ने तुरंत सभी बच्चों को ग्रामीण अस्पताल पहुंचाया।

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बच्चों की क्या स्थिति है?

चिकित्सा अधिकारी संदीप वाल्वी ने बताया कि अस्पताल लाए जाने से पहले ही निर्मला ओढ़ी की मौत हो चुकी थी। अन्य बच्चों में हल्के से गंभीर स्तर तक निर्जलीकरण पाया गया। उन्हें तुरंत अंतःशिरा तरल पदार्थ सहित आवश्यक उपचार दिया गया। पांच साल का मनोज वदिल नामक एक बच्चा चिंताजनक स्थिति में है। उसे आगे के विशेष उपचार के लिए दूसरे अस्पताल में भेजा जा रहा है। बाकी सभी बच्चों की हालत फिलहाल स्थिर है और उन्हें ग्रामीण अस्पताल में चिकित्सा उपचार मिल रहा है।

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