कुलगाम आतंकी हमले पर रक्षा विशेषज्ञ ने किया बड़ा खुलासा , कौन है असली मास्टर माइंड?

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जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार दोपहर सुरक्षाबलों को निशाना बनाकर किए गए हमले से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक, बुधवार दोपहर करीब 2 बजकर 15 मिनट पर कुलगाम जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवान एक सुरक्षा नाके पर तैनात थे। जवान अपनी नियमित ड्यूटी कर रहे थे और इलाके की सुरक्षा पर नजर रख रहे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए हमलावरों ने अचानक सुरक्षाकर्मियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। जवानों को संभलने और जवाबी कार्रवाई करने का पर्याप्त मौका मिलता, उससे पहले ही हमलावर गोलीबारी करके मौके से फरार हो गए। इस हमले में CRPF के तीन जवान घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद घायल जवानों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं, हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक कदम उठाए जाने लगे।



इस घटना ने एक बार फिर जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों के सामने मौजूद चुनौतियों को उजागर किया है। खास बात यह है कि हमलावरों ने अचानक हमला किया और कुछ ही समय में घटनास्थल से भागने में सफल रहे। रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने इस तरह के हमले को 'शूट एंड स्कूट' रणनीति करार दिया है। उनके मुताबिक, इस रणनीति में हमलावर किसी निर्धारित स्थान पर पहुंचकर अचानक गोलीबारी करते हैं और सुरक्षा बलों को जवाबी कार्रवाई का मौका मिलने से पहले ही वहां से भाग निकलते हैं। इस तरह के हमलों में हमलावरों का उद्देश्य केवल सुरक्षाबलों को शारीरिक नुकसान पहुंचाना नहीं होता, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देना और लोगों के बीच भय का माहौल पैदा करना भी होता है।



लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने इस हमले के पीछे एक बड़े मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक उद्देश्य की ओर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की जाती है कि कश्मीर में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हैं। यानी, भले ही क्षेत्र में शांति और सामान्य स्थिति की तस्वीर पेश की जा रही हो, लेकिन इस तरह की घटनाओं के माध्यम से हमलावर सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन के सामने चुनौती खड़ी करना चाहते हैं। इस तरह की वारदातें स्थानीय लोगों के बीच असुरक्षा की भावना पैदा करने के साथ-साथ सुरक्षाबलों पर दबाव बनाने का प्रयास भी हो सकती हैं।



कुलगाम की यह घटना सुरक्षा एजेंसियों के लिए सतर्कता बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने का संकेत है। हालांकि, हमले के पीछे कौन लोग शामिल थे और उनका वास्तविक मकसद क्या था, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात घायल जवानों का बेहतर उपचार और क्षेत्र में शांति बनाए रखना है। ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए सुरक्षा बलों और स्थानीय प्रशासन के बीच समन्वय तथा नागरिकों का सहयोग बेहद जरूरी है।







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