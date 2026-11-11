ईरान से तनाव के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला: वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने क्यों छोड़ा घर? जानें कहां ली शरण

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इस मामले से परिचित एक व्यक्ति ने, जिसने अपनी पहचान गुप्त रखने की शर्त पर एसोसिएटेड प्रेस को बताया, कि इस स्थानांतरण का एक कारण मीडिया रिपोर्टें थीं जिन्होंने बेसेंट के घर के पते की पहचान करने में मदद की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी पहले इस स्थानांतरण की रिपोर्ट दी थी। यह भी बताया गया है कि बेसेंट ईरान को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने के अमेरिकी अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसके तहत ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और उसके व्यापारिक रास्तों पर पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं। सूत्रों के अनुसार, इस भूमिका के कारण बेसेंट उन अमेरिकी अधिकारियों में शामिल हो गए हैं जिन्हें ईरान सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता है।यह ध्यान देने योग्य है कि ट्रंप प्रशासन के अन्य शीर्ष अधिकारी, जिनमें विदेश मंत्री मार्को रुबियो और रक्षा सचिव पीट हेगसेथ शामिल हैं, भी सैन्य अड्डों पर रहते हैं।राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि ईरान के साथ आठ महीने से अधिक समय से चल रहा युद्ध 'सैन्य रूप से प्रभावी ढंग से समाप्त हो गया है'। हालांकि, उनके प्रशासन ने ईरान को परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिकी मांगों के आगे झुकने के लिए मजबूर करने के प्रयास में वित्तीय युद्ध जारी रखा है। वित्त विभाग ने अगस्त में तेहरान के खिलाफ 'आर्थिक डी-डे' का वादा किया था, और यह एक बड़े पैमाने पर प्रतिबंध और प्रभाव अभियान में बदल गया है।अमेरिकी अधिकारियों ने पिछले कुछ महीनों में यूरोप से मध्य पूर्व तक यात्रा की है और संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठकों के इतर बंद दरवाजों में बैठकें की हैं। इसका उद्देश्य तेहरान के सबसे करीबी और महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदारों को यह समझाना है कि वे ईरान के साथ वित्तीय संबंध तोड़ें, अन्यथा उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ देशों ने इस पर अमल भी किया है। संयुक्त अरब अमीरात और तुर्किये, जो ईरान के प्रमुख व्यापारिक भागीदार और पड़ोसी देश हैं, ने ईरान के शीर्ष वाणिज्यिक बैंक को अपने देशों में लेनदेन जारी करने से रोक दिया है। वहीं, ईरान की कुछ प्रमुख एयरलाइनों को इस्तांबुल से मस्कट, ओमान तक के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मार्गों से काट दिया गया है।