सुर्खियां: दिवाली के बाद दिल्ली-NCR की हवा जहरीली; ओडिशा से उज्जैन तक कई जगह आग; यमन में फंसे भारतीय बचाए गए

विज्ञापन

दिवाली के बाद दिल्ली-एनसीआर की हवा बेहद खराब हो गई है। राजधानी में रात एक बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 372 दर्ज किया गया। पटाखों के धुएं से कई इलाकों में धुंध छा गई और सांस लेना मुश्किल हो गया। दिवाली की रात देश के कई राज्यों में आग लगने की घटनाएं हुईं। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा में फैक्टरी, गोदाम, शोरूम और रिहायशी इमारतों में आग लगी। ठाणे में 50 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जबकि उज्जैन में तीन लोगों का रेस्क्यू हुआ। यमन में फंसे 19 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये दो सप्ताह से होदेइदाह और सना में फंसे थे। सभी की हालत ठीक है और वे भारत लौट रहे हैं। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सूखे से प्रभावित किसानों के साथ दिवाली मनाने जालना के मौजपुरी गांव पहुंचेंगे। वहीं, एनवीडिया ने अपने सीईओ जेन्सेन हुआंग से जुड़ी चीनी खुफिया एजेंसी के निशाने पर होने की रिपोर्टों को लेकर जांच शुरू की है। भारत से अतिरिक्त ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदने की तैयारी में फिलीपींस है। वह करीब 60 मिसाइलें खरीदने और अपनी सैन्य जरूरतों के मुताबिक कुछ बदलाव चाहता है। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच इंडियन ऑयल अपने कच्चे तेल और एलपीजी वाहक जहाज खरीदने की योजना बना रहा है। पोलैंड के क्राको में गोलीबारी के पीड़ितों के सम्मान में यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने अपने राष्ट्रीय ध्वज आधे झुका दिए हैं। मुंबई में डॉक्टरों ने 700 ग्राम वजन के प्रीमेच्योर बच्चे को पांच महीने के इलाज के बाद नई जिंदगी दी। अब उसका वजन 3.3 किलोग्राम है। आंध्र प्रदेश निकाय चुनाव में चंद्रबाबू नायडू के गठबंधन ने बड़ी जीत दर्ज की। मध्य प्रदेश के अनुज श्रीवास्तव भारत के 100वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बने। मनोरंजन जगत में रवि दुबे के लक्ष्मण के किरदार की तारीफ हो रही है। उनकी पत्नी सरगुन मेहता ने भावुक संदेश साझा किया।