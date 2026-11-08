ओडिशा में भीषण सड़क हादसा: नयागढ़ जिले में दीवार से टकराई एंबुलेंस, शव लेकर जा रहे तीन रिश्तेदारों की मौत

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ओडिशा के नयागढ़ जिले में रविवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां एक निजी एंबुलेंस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी दीवार से टकरा गई। हादसे में एंबुलेंस में सवार तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये सभी लोग एक मृतक का शव लेकर भुवनेश्वर से बोलांगीर जा रहे थे।