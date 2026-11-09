मुंबई: पांच महीने की लंबी लड़ाई के बाद 700 ग्राम के प्रीमेच्योर बच्चे को मिली नई जिंदगी, अब 3.3 किलो हुआ वजन

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बच्चे को पांच महीने तक केईएम अस्पताल में विशेष देखभाल दी गई। यह अस्पताल बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के अधीन है। इलाज के दौरान बच्चे को कई गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने लगातार निगरानी रखी और जरूरत के मुताबिक सांस लेने में मदद देने वाली मशीनों और अन्य चिकित्सा सुविधाओं का इस्तेमाल किया। पांच महीने के इलाज के बाद उसकी सेहत में लगातार सुधार हुआ। अस्पताल से छुट्टी मिलने के समय उसका वजन 3.3 किलोग्राम दर्ज किया गया।नवजात की देखभाल नियोनेटोलॉजी विभाग की प्रमुख अनीता हरिबालकृष्ण की देखरेख में की गई। डॉक्टरों के मुताबिक, बच्चे को जानलेवा जटिलताओं का सामना करना पड़ा था। ऐसे में उसका इलाज करना काफी चुनौतीपूर्ण था। उसे सांस लेने में सहायता की जरूरत पड़ी और हर समय उसकी सेहत पर नजर रखी गई। इस दौरान अलग-अलग विशेषज्ञों ने मिलकर इलाज किया। डॉक्टरों और नर्सों की टीम ने लगातार उसकी देखभाल की। धीरे-धीरे बच्चे की गंभीर परेशानियां दूर हुईं और उसकी हालत में सुधार आने लगा।अस्पताल के मुताबिक, पांच महीने तक एनआईसीयू में रहने के बाद बच्चा अब स्वस्थ स्थिति में घर गया है। उसका वजन 700 ग्राम से बढ़कर 3.3 किलोग्राम हो गया है। सबसे अहम बात यह है कि अब वह पूरी तरह मां का दूध पी रहा है। अस्पताल ने इस उपलब्धि को अपनी विशेष नवजात देखभाल व्यवस्था, डॉक्टरों की विशेषज्ञता और पूरी मेडिकल टीम के बेहतर तालमेल का नतीजा बताया। इस इलाज में डॉक्टरों के साथ नर्सिंग स्टाफ की भी अहम भूमिका रही।इस साल मार्च में नागपुर के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भी डॉक्टरों ने 700 ग्राम वजन वाले बच्चे को बचाया था। उस बच्चे का जन्म गर्भावस्था के 26वें सप्ताह में ही हो गया था। उसे सांस लेने में गंभीर परेशानी थी और जन्मजात हृदय संबंधी समस्याएं भी थीं। डॉक्टरों ने उसे एनआईसीयू में 100 दिनों तक सघन देखभाल दी। चौबीसों घंटे निगरानी के बाद बच्चे का वजन बढ़कर 1.88 किलोग्राम हो गया। इसके बाद उसे स्थिर हालत में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।