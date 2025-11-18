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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 14 November 2026

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पढ़ें 14 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Sat, 14 Nov 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 14 Nov 2026 01:30 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 14 November 2026

लाइव अपडेट

01:30 AM, 14-Nov-2026

Bhiwani News: हाईटेंशन लाइन ने रोकी फोरलेन की राह

High-tension line obstructs the path for the four-lane road
220 मीटर की बिजली लाइन बनी 42 किलोमीटर के फोरलेन की बाधा, टोल पूरा और सफर अधूरा और पढ़ें
01:29 AM, 14-Nov-2026

पहल: एम्स के डॉक्टर शोध को दे सकेंगे स्टार्टअप का रूप, मरीजों को मिलेगी सस्ती स्वास्थ्य सुविधा; पॉलिसी तैयार

AIIMS doctors to now transform research into startups
पॉलिसी का उद्देश्य संस्थान में होने वाले शोध और वैज्ञानिक खोजों को प्रयोगशालाओं तथा शोध पत्रों तक सीमित रखने के बजाय व्यावहारिक उत्पादों और सेवाओं के रूप में मरीजों तक पहुंचाना है। और पढ़ें
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01:29 AM, 14-Nov-2026

Ambala News: फेसबुक कमेंट का विरोध किया तो युवक के सिर पर डंडे से किया वार

फेसबुक कमेंट का विरोध किया तो युवक के सिर पर डंडे से किया वार और पढ़ें
01:29 AM, 14-Nov-2026

Budaun News: मिशन शक्ति टीम ने छात्राओं को सिखाए आत्मरक्षा के गुर

Mission Shakti team taught self-defense techniques to girl students.
बिल्सी। बालिकाओं की सुरक्षा एवं उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से शुक्रवार को कोतवाली स्थित मिशन शक्ति केंद्र की टीम ने जागरूकता अभियान चलाया। और पढ़ें
01:29 AM, 14-Nov-2026

Bhadohi News: सहकारी समिति का डीएम ने किया निरीक्षण, किसानों से संवाद

DM inspects cooperative society, interacts with farmers और पढ़ें
01:29 AM, 14-Nov-2026

Mirzapur News: दाढ़ीराम और कठिनई के खिलाड़ियों का रहा दबदबा

Players from Dadhiram and Kathinai dominated.
Players from Dadhiram and Kathinai dominated. और पढ़ें
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01:29 AM, 14-Nov-2026

Lalitpur News: घर के अंदर फंदे पर लटककर किशोर ने की आत्महत्या

घर के अंदर फंदे पर लटककर किशोर ने की आत्महत्या और पढ़ें
01:29 AM, 14-Nov-2026

Budaun News: छात्रवृत्ति फॉर्म जमा करने का आज तक अंतिम मौका

बिल्सी। महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सत्र 2026-27 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति फॉर्म जमा करने का अंतिम अवसर दिया गया है। और पढ़ें
01:29 AM, 14-Nov-2026

Ambala News: अब नई दरों पर मिलेगा बकाया सरसों का तेल

अब नई दरों पर मिलेगा बकाया सरसों का तेल और पढ़ें
01:29 AM, 14-Nov-2026

Lalitpur News: नहाय-खाय के साथ आस्था के महापर्व की शुरुआत

नहाय-खाय के साथ आस्था के महापर्व की शुरुआत और पढ़ें
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