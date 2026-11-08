महाराष्ट्र: सूखे से प्रभावित किसानों के साथ दिवाली मनाएंगे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, आज जालना का करेंगे दौरा

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जालना से शिवसेना विधायक अर्जुन खोतकर ने शिंदे के दौरे की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि सूखे के कारण कई किसान परिवार इस बार दिवाली की खुशियां नहीं मना पा रहे हैं। ऐसे मुश्किल समय में उनके साथ खड़े होने और उनकी परेशानियों को समझने की जरूरत है। खोतकर ने किसानों, खेतिहर मजदूरों, आम नागरिकों और पार्टी कार्यकर्ताओं से शिंदे के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है।शिंदे के जालना दौरे के दौरान मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे से जुड़े एक वायरल ऑडियो का मुद्दा भी चर्चा में आ सकता है। जरांगे ने पिछले महीने एक ऑडियो क्लिप जारी की थी। इसमें दावा किया गया था कि शिंदे के लोकसभा सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे के माध्यम से उन्हें 500 करोड़ रुपये देने की बात कही गई थी। हालांकि, एकनाथ शिंदे और मनोज जरांगे दोनों ने ही ऑडियो क्लिप में किए गए दावों को खारिज किया है।इस बीच, सोलापुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान शिंदे की पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली 2,000 रुपये की किस्त को लेकर किसानों पर भी निशाना साधा। म्हेत्रे ने कहा कि जैसे ही किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये जमा होते हैं, वे पैसे निकालने के लिए तुरंत बैंकों की ओर दौड़ पड़ते हैं। उन्होंने इस दौरान किसानों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया। उन्होंने कहा कि किसानों को यह समझना चाहिए कि यह पैसा उनकी अपनी मेहनत और उनके द्वारा चुकाए गए टैक्स का है। यह किसी की निजी संपत्ति से नहीं दिया जा रहा है।गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्तूबर को महाराष्ट्र के 91,12,765 किसानों के बैंक खातों में पीएम-किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त के रूप में कुल 1,835 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे। इस योजना के तहत पात्र किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। सिद्धाराम म्हेत्रे की टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब राज्य में सूखे के कारण किसान आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं।