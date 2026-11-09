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आंध्र प्रदेश निकाय चुनाव: चंद्रबाबू नायडू के गठबंधन का दबदबा, 85 फीसदी जिला परिषद की सीटों पर दर्ज की जीत

Mon, 09 Nov 2026 02:29 AM IST
हिमांशु सिंह चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अमरावती
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अमरावती Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Mon, 09 Nov 2026 02:29 AM IST
सार

आंध्र प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाले टीडीपी गठबंधन ने बड़ी जीत दर्ज की है। गठबंधन ने 85 फीसदी जेडपीटीसी और 75 फीसदी एमपीटीसी सीटों पर कब्जा किया। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी दूसरे स्थान पर रही। लेकिन क्या यह जीत राज्य में टीडीपी की मजबूत पकड़ का संकेत है? जगन ने मतगणना में गड़बड़ी के आरोप क्यों लगाए? उनके गृह जिले में क्या हुआ? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं...

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Andhra Pradesh: TDP-Led Alliance Wins 85% of ZPTC Seats and 75 pc of MPTC Seats Major Setback for YSRCP
चुनाव में टीडीपी गठबंधन को इतनी बड़ी जीत कैसे मिली? - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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आंध्र प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बड़ी जीत दर्ज की है। तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने जिला परिषद और मंडल परिषद की करीब 85 फीसदी और 75 फीसदी सीटों पर कब्जा किया है। इन नतीजों के साथ सत्ताधारी गठबंधन ने राज्य की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ दिखाई है। वहीं, पिछले चुनावों में सत्ता में रही वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) दूसरे स्थान पर रही। कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल सकी।
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राज्य निर्वाचन आयोग ने रविवार रात जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (जेडपीटीसी) और मंडल परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (एमपीटीसी) के चुनावों के अंतिम नतीजे जारी किए। कुल 582 जेडपीटीसी और 7,768 एमपीटीसी सीटों में से गठबंधन ने क्रमशः 499 और 5,861 सीटें जीतीं।
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गठबंधन में शामिल दलों का प्रदर्शन कैसा रहा?
  • टीडीपी: 406 जेडपीटीसी और 4,806 एमपीटीसी सीटें।
  • जनसेना पार्टी: 73 जेडपीटीसी और 938 एमपीटीसी सीटें।
  • भाजपा: 20 जेडपीटीसी और 117 एमपीटीसी सीटें।
  • वाईएसआरसीपी: 76 जेडपीटीसी और 1,711 एमपीटीसी सीटें।
  • माकपा: एक जेडपीटीसी और 15 एमपीटीसी सीटें।
  • निर्दलीय: छह जेडपीटीसी और 162 एमपीटीसी सीटें।

चुनाव में टीडीपी गठबंधन को इतनी बड़ी जीत कैसे मिली?
राज्य में 5 नवंबर को 28 जिलों में मतदान कराया गया था। इससे पहले 77 जेडपीटीसी और 2,051 एमपीटीसी सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए थे। बाकी सीटों पर मतदान के बाद रविवार को मतगणना पूरी हुई। टीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसके साथ उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण के नेतृत्व वाली जनसेना पार्टी और भाजपा ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। खास बात यह है कि सत्ताधारी गठबंधन ने पिछले सप्ताह शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भी वाईएसआरसीपी को करारी शिकस्त दी थी। अब जिला और मंडल परिषद के चुनावों में भी उसने अपना दबदबा कायम रखा है।
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किन जिलों में वाईएसआरसीपी को सबसे बड़ा झटका लगा?
जिलेवार नतीजों में टीडीपी गठबंधन की बढ़त साफ दिखाई दी। श्री सत्य साईं जिले की 32 जेडपीटीसी सीटों में से टीडीपी ने 21 और वाईएसआरसीपी ने नौ सीटें जीतीं। तिरुपति जिले की 31 सीटों में टीडीपी को 21 और वाईएसआरसीपी को छह सीटें मिलीं। वाईएसआरसीपी प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी के गृह जिले वाईएसआर कडप्पा में भी उनकी पार्टी को बड़ा झटका लगा। यहां 16 में से वाईएसआरसीपी केवल दो सीटें जीत सकी, जबकि टीडीपी को 12 और जनसेना को दो सीटें मिलीं। एसपीएसआर नेल्लोर जिले की 30 सीटों में टीडीपी ने 26 पर कब्जा किया। वाईएसआरसीपी यहां भी केवल दो सीटें जीत पाई।

जगन मोहन रेड्डी ने चुनाव नतीजों पर क्या आरोप लगाए?
वाईएसआरसीपी ने मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि जिला और मंडल परिषद चुनावों की मतगणना में अनियमितताएं हुईं और राज्य निर्वाचन आयोग ने उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया। जगन मोहन रेड्डी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के शासन में स्थानीय निकाय चुनावों में गड़बड़ियां जारी हैं। उनका दावा है कि नगर निकाय चुनावों की तरह इस बार भी कई जिलों में अधिकारियों पर नतीजे प्रभावित करने का दबाव बनाया गया। हालांकि, ये वाईएसआरसीपी के आरोप हैं।


हार के बाद जगन मोहन रेड्डी ने क्या कहा?
जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि सत्ता के दम पर चुनाव जीता जा सकता है, लेकिन जनता का भरोसा नहीं जीता जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतंत्र को लगातार कमजोर किया जा रहा है। उनके मुताबिक, चंद्रबाबू नायडू चुनाव जीत गए हैं, लेकिन नैतिक रूप से हार गए हैं। जगन ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं, खासकर महिलाओं की तारीफ की। उन्होंने कहा कि विरोध और दबाव के बावजूद पार्टी कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उन्होंने आगे भी इस लड़ाई को और मजबूती से जारी रखने की बात कही।
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