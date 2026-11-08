Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Rajasthan Road accident Sanchore Jalore many including child killed four wheeler hits bike mourning on Diwali

राजस्थान में सड़क हादसा: जालौर के सांचौर में एक बच्चे समेत चार लोगों की मौत, मातम में बदली दीपावली की खुशियां

Sun, 08 Nov 2026 11:18 PM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालौर (राजस्थान)।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालौर (राजस्थान)। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sun, 08 Nov 2026 11:18 PM IST
विज्ञापन
Rajasthan Road accident Sanchore Jalore many including child killed four wheeler hits bike mourning on Diwali
जालौर जिले के सांचौर के पास सड़क हादसा (सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

जालोर जिले के सांचौर के पास रविवार रात में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार एक बच्चे समेत चार लोगों की जान चली गई। जानकारी के अनुसार सांचौर के पास रविवार रात हुए सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक पांच वर्षीय बच्चे समेत चार लोगों की मौत हो गई, पुर निवासी जीयाराम विश्नोई अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ गांव जा रहे थे, इसी दौरान बोलेरो ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, हादसे में जीयाराम, उनके रिश्तेदार रामलाल और पोते कुलदीप की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल महिला शामी ने गुजरात ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया, पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है।

विज्ञापन


जानकारी के अनुसार पुर निवासी जीयाराम विश्नोई अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में एक बोलेरो ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
विज्ञापन


जानकारी के मुताबिक तीन की मौके पर मौत हुई , जबकी घायल महिला ने रास्ते में तोड़ा दम हादसे में पुर निवासी जीयाराम विश्नोई, उनके रिश्तेदार रामलाल और जीयाराम के पांच वर्षीय पोते कुलदीप की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं शामी नाम की महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को उपचार के लिए गुजरात के अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। इस तरह हादसे में कुल चार लोगों की मौत हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


घटना के बाद पुलिस ने बोलेरो की चालक की तलाश शुरू कर दी है। हादसे के कारणों और वाहन की पहचान को लेकर जांच की जा रही है। एक ही परिवार से जुड़े लोगों की मौत की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। दीपावली पर्व के अवसर पर परिवार में मनाई जा रही खुशियां इस दर्दनाक हादसे के बाद मातम में बदल गईं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed