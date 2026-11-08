राजस्थान में सड़क हादसा: जालौर के सांचौर में एक बच्चे समेत चार लोगों की मौत, मातम में बदली दीपावली की खुशियां

जालोर जिले के सांचौर के पास रविवार रात में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार एक बच्चे समेत चार लोगों की जान चली गई। जानकारी के अनुसार सांचौर के पास रविवार रात हुए सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक पांच वर्षीय बच्चे समेत चार लोगों की मौत हो गई, पुर निवासी जीयाराम विश्नोई अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ गांव जा रहे थे, इसी दौरान बोलेरो ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, हादसे में जीयाराम, उनके रिश्तेदार रामलाल और पोते कुलदीप की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल महिला शामी ने गुजरात ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया, पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है।

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