दिवाली की रात कई जगह अग्निकांड: मुंबई, उज्जैन से दिल्ली और ओडिशा तक आग; कहां-कैसे हुआ रेस्क्यू, कितना नुकसान?

दिवाली की रात देश के कई राज्यों में आग लगने की घटनाएं सामने आईं। महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, नागपुर, नवी मुंबई और पुणे से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा तक अलग-अलग जगहों पर आग लगी। कहीं रिहायशी इमारत में लोग फंस गए तो कहीं फैक्टरी, गोदाम और शोरूम आग की चपेट में आ गए। ठाणे में 50 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जबकि उज्जैन में तीन लोगों का रेस्क्यू किया गया। नागपुर में पटाखों से आग लगने की बात सामने आई है। कई जगहों पर नुकसान का पूरा ब्योरा अभी नहीं मिला है।

महाराष्ट्र में आग लगने की कई घटनाएं सामने आईं। ठाणे के रहेजा गार्डन आवासीय परिसर की आठवीं, नौवीं और दसवीं मंजिल पर आग लग गई। धुएं के कारण लोग इमारत में फंस गए। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि दमकलकर्मियों और टीडीआर टीम ने 50 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बचाव के दौरान ड्रोन की मदद भी ली गई। किसी की मौत नहीं हुई।

विज्ञापन मुंबई के डोंगरी में हाजी कासम चॉल स्थित गैराज और नवी मुंबई के सेक्टर-21 में तुर्भे शॉपिंग सेंटर में आग लगी। पुणे के वडगांव शेरी में एक अपार्टमेंट और फुरसुंगी में गोदाम में आग लगी। नागपुर के सावरकर नगर स्थित साईं डायनेमिक्स टीवीएस शोरूम में कथित तौर पर पटाखों से आग लगी। इसमें कई दोपहिया वाहन जल गए। विज्ञापन विज्ञापन

#WATCH | Thane: Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde says, "A major fire broke out in the Raheja building at 8 o'clock. Our fire brigade personnel and TDR (Tactical Disaster Response) team acted with great courage; they risked their own lives to rescue people, successfully bringing 50 individuals to safety. The area was filled with smoke, and people were trapped by the fire. Since the fire and smoke were outside their homes, the responders first moved them to the terrace and into designated refuge areas. We were in constant communication with the residents, providing them with directions... We also utilised drones, which provided us with real-time situational awareness—identifying where the fire was, where people were located, and determining the best places to move them... There were zero casualties..." — ANI (@ANI) November 8, 2026



दिल्ली में रबर फैक्टरी में कब लगी आग, कितनी गाड़ियां पहुंचीं?

दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में एक रबर फैक्टरी में रात 8 बजकर 33 मिनट पर आग लग गई। सूचना मिलने के बाद दिल्ली दमकल सेवा ने सात गाड़ियां घटनास्थल पर भेजीं। दमकलकर्मियों ने आग बुझाने की कार्रवाई की। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, वहां आग बुझाने के बाद ठंडा करने का काम जारी था। फैक्टरी में आग लगने की वजह, नुकसान और किसी के घायल होने के बारे में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।



मध्य प्रदेश के उज्जैन में कैसे हुआ तीन लोगों का रेस्क्यू?

मध्य प्रदेश के उज्जैन में देवास रोड के नागझिरी इलाके में स्थित विश्वकर्मा हार्डवेयर की इमारत में रात करीब 10 से 10 बजकर 15 मिनट के बीच आग लगी। जिला कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के मुताबिक, चार दमकल गाड़ियां तुरंत भेजी गईं। नगर पुलिस अधीक्षक श्वेता गुप्ता ने बताया कि पुलिस और दमकलकर्मियों ने दो लोगों को सुरक्षित निकाला। तीसरी मंजिल पर फंसे एक बुजुर्ग को भी बचाया गया। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया।



देवास में एक और जगह लगी आग

मध्य प्रदेश के देवास में जवाहर चौक स्थित स्थानीय सब्जी मंडी के पास एक पुरानी लकड़ी की इमारत में आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया। देवास नगर निगम के दमकल अधिकारी जितेंद्र सिसोदिया ने बताया कि शहर में एक ही दिन में करीब तीन जगह आग लगने की घटनाएं हुई हैं। शुरुआती आशंका है कि इन घटनाओं की वजह पटाखे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम अलर्ट है और अलग-अलग जगहों पर दमकल की गाड़ियां तैनात की गई हैं।





#WATCH | Ujjain, Madhya Pradesh: District Collector Roshan Kumar Singh says, "... On Dewas Road, there is a building called Vishwakarma Hardware. A short while ago, a fire was reported there. Four fire tenders were immediately dispatched to the scene, and a rescue operation was carried out; everyone has been brought out safely. An elderly person—who was reported to be inside—has been promptly sent to the hospital, where further medical treatment is being provided." — ANI (@ANI) November 8, 2026

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आशियाना थाना क्षेत्र के छोटा देवी खेड़ा गांव में आग लगने की घटना सामने आई। यहां एक कबाड़ कारोबारी के गोदाम में आग लग गई। सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। आग लगने के कारणों और गोदाम में रखे सामान को हुए नुकसान का विस्तृत ब्योरा अभी उपलब्ध नहीं है। किसी के घायल होने या जनहानि की भी पुष्टि नहीं हुई है।ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में शिखरचंडी स्थित रेशम उत्पादन कार्यालय में आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। हालांकि, कार्यालय में आग कैसे लगी और इससे कितना नुकसान हुआ, इसकी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। घटना में किसी के घायल होने की भी पुष्टि नहीं हुई है।गुजरात के सुरेंद्रनगर में डाल रोड स्थित विजय सोसाइटी के एक रिहायशी मकान में आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया। फिलहाल आग लगने के कारण और इससे हुए नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है। घटना में किसी के घायल होने या जनहानि की भी पुष्टि नहीं हुई है।