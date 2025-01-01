रवि दुबे: 'मेरा बंदा तो रब है', 'रामायण' में लक्ष्मण बनकर छाए अभिनेता; पत्नी सरगुन मेहता हुईं भावुक

1 of 6 सरगुन मेहता, रामायण में रवि दुबे - फोटो : इंस्टाग्राम@sargunmehta







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अभिनेत्री सरगुन मेहता बेहद खुश हैं। इसकी वजह यह है कि उनके पति और अभिनेता रवि दुबे को 'रामायण' में लक्ष्मण के किरदार के लिए काफी तारीफ मिल रही है। उनकी इस कामयाबी का जश्न मनाते हुए, सरगुन ने दिवाली पर अपने पति के लिए एक भावुक नोट लिखा। इसमें उन्होंने रवि के 21 साल के लंबे सफर उनके संघर्षों और उस अटूट विश्वास का जिक्र किया, जिसकी बदौलत उन्हें आखिरकार यह पहचान मिली है।

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पति के लिए सरगुन ने की पोस्ट

सरगुन ने दिल से एक पोस्ट शेयर की, जिसकी शुरुआत एक ऐसी लाइन से होती है जो इस मौके की अहमियत को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। उन्होंने लिखा, 'मैंने कहा था कि इस दिवाली हमारा वनवास पूरा हो जाएगा।' इस लाइन से पता चलता है कि उन्हें हमेशा से यकीन था कि उनका मुश्किल दौर एक दिन जरूर खत्म होगा।

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रवि की तारीफ में क्या बोलीं सरगुन?

सरगुन ने वाल्मीकि रामायण की एक पंक्ति का भी जिक्र किया, जो दृढ़ संकल्प और लगन की ताकत को दर्शाती है।

पुरानी यादों को ताजा करते हुए उन्होंने रवि के 21 वर्षों के इंतजार, उतार-चढ़ाव, रिजेक्शन, लोगों की राय और तमाम रुकावटों के बारे में बात की।



उन्होंने लिखा, 'तुम्हारे दिल में हमेशा से यह बात थी। 21 वर्षों का इंतजार, उतार-चढ़ाव, रिजेक्शन, लोगों की बातें और रुकावटें। आज तुम्हारे विश्वास और लगन के आगे ये सब हार गईं। सबसे बुरे वक्त में भी, तुमने कभी कुछ गलत न कहा और न ही कुछ गलत किया। हर बुरे दिन में तुमने बस खुद को और बेहतर बनाने और कुछ नया सीखने पर ध्यान दिया, ताकि जब सही वक्त आए, तो कोई बहाना न चले।'

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रवि की फैन बनीं उनकी पत्नी

सरगुन ने आगे अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए कहा, 'आज मेरा दिल खुशी से भर गया है। मैं हमेशा कहती थी कि 'मेरा बंदा तो रब (भगवान) है', अब सब यही कहेंगे। मुझे हमेशा से एक पत्नी के तौर पर तुम पर गर्व रहा है, लेकिन अब मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हारी सबसे बड़ी फैन बन गई हूं।'

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